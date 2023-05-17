17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Almanya'da Türk gazetecilere seçim ayarlı FETÖ operasyonu! Hainlerin cirit attığı ülkede yapılan bu haberler kabusları oldu

Almanya'da Türk gazetecilere seçim ayarlı FETÖ operasyonu! Hainlerin cirit attığı ülkede yapılan bu haberler kabusları oldu

Onlarca FETÖ firarisine kucak açan ve Türkiye'nin yargı kararlarını tanımayan Almanya, FETÖ'nün algı imamı firari Cevheri Güven'in şikayeti üzerine Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay ile A Haber muhabiri İsmail Erel'e tebligat dahi yapmadan evlerine şafak baskını yaparak gözaltına aldı. Basın özgürlüğü sınırsız tanıdığını iddia eden Almanya'da gazetecilerin cep telefonlarına ve bilgisayarlarına el konulması üzerine Dışişleri Bakanlığı da harekete geçti. Yapılan bu operasyon SABAH Gazetesi Özel İstihbarat biriminin kısa süre Almanya'nın göbeğinde görüntülediği FETÖ üyelerini akıllara getirdi.

Sabah
Giriş Tarihi: 17.05.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 16:17
  • 1
  • 17
Almanya’da Türk gazetecilere seçim ayarlı FETÖ operasyonu! Hainlerin cirit attığı ülkede yapılan bu haberler kabusları oldu

FETÖ terör örgütü mensuplarının ihbarının ardından SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay, tebligat dahi almadan gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre, gazeteciler FETÖ'nün firari algı imamı Cevheri Güven ile Ercan Karakoyun'un şikayeti üzerine gözaltına alındı. Alman polisi, SABAH gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenleyip Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldı.

SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Almanya’da Türk gazetecilere seçim ayarlı FETÖ operasyonu! Hainlerin cirit attığı ülkede yapılan bu haberler kabusları oldu

CEP TELEFONLARI VE BİLGİSAYARLARINA EL KONULDU

Basın özgürlüğüne kara leke olarak düşen Almanya'daki operasyonda Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve SABAH Gazetesi'nin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi. Erel ve Albay'ın bilgisayarları ile cep telefonlarına da el koydu. Gazetecilere şikayet üzerine tebligat dahi yapılmadan şafak baskınıyla gözaltı işlemi yapılması dünyada büyük yankı uyandırdı. İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdi.

  • 3
  • 17
Almanya’da Türk gazetecilere seçim ayarlı FETÖ operasyonu! Hainlerin cirit attığı ülkede yapılan bu haberler kabusları oldu

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi. Kaynaklar, konunun hem Ankara'da hem de Berlin'de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

  • 4
  • 17
Almanya’da Türk gazetecilere seçim ayarlı FETÖ operasyonu! Hainlerin cirit attığı ülkede yapılan bu haberler kabusları oldu

ALMANYA FETÖ ÜYELERİNİN YUVASI

Terör örgütlerine ses çıkartmayan, onları ülkelerinde barındıran, Türkiye'nin iadelerine yönelik taleplerine de kayıtsız kalan Almanya'da kaçak FETÖ'cü ve PKK/ PYD'liler yuvalanıyor. Darbenin üssü konumundaki Akıncı'da 15 Temmuz'da darbe girişimini yöneten TSK imamı Adil Öksüz de Almanya'da bulunuyor. Hain darbe girişiminden sonra başta Yunanistan olmak üzere, farklı ülkelerden Almanya'ya kaçan binlerce FETÖ'cü var. Burada kurdukları ilişki ağı sayesinde hızlı şekilde oturum ve çalışma izni alan FETÖ'cüler, ticarete yönelip örgüte para kazandırmaya başlıyor. FETÖ'cüler daha çok, hızlı para aklayabilecekleri kuyumculuk ile restoran işletmeciliği yapıyor. FETÖ üyelerinin bir kısmı da diplomalarına Almanya'da denklik almaya başladı. Bunun son örneği, Atatürk Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı olan FETÖ firarisi Zekeriya Aktürk oldu. Bavyera Eyaleti'ne yerleşen Aktürk'e doktorluk yapması için diploma denkliği verildi.

  • 5
  • 17
Almanya’da Türk gazetecilere seçim ayarlı FETÖ operasyonu! Hainlerin cirit attığı ülkede yapılan bu haberler kabusları oldu

SABAH GÖRÜNTÜLEDİ ONLAR RAHATSIZ OLDU

SABAH İstihbarat Ekibi, Almanya'nın sahip çıktığı firari FETÖ'cüleri ininde geçtiğimiz aylarda görüntülemişti. SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek tarafından görüntülenen isimler arasında siyasilere ve üst düzey bürokratlara yönelik iftira ve kara propaganda faaliyetleri yürüten firari Bahadır kod adlı FETÖ'cü Cevheri Güven, FETÖ'nün kumpas soruşturmalarının mimarı olan firari eski emniyet müdürü Mehmet Karabörk, örgütün sözde Almanya Temsilcisi ve FETÖ'ye müzahir Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı olan Ercan Karakoyun'u saklandığı ininde bulmuştu.

SABAH Özel İstihbarat ekibi bu isimlerin yanı sıra örgütün Almanya'daki medya yapılanmasından sorumlu, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride bulunan Hayrettin Özkul ile Avrupa'da 'dinler arası diyalog', 'çatı din' ve 'peygambersiz İslam' gibi ihanet projelerinin mimarı olan House of One (Tek Ev) Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Celal Fındık'ı da Almanya'da rahat tavırlarıyla görüntülemişti.

İşte o isimler: