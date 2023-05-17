Almanya’da Türk gazetecilere seçim ayarlı FETÖ operasyonu! Hainlerin cirit attığı ülkede yapılan bu haberler kabusları oldu

SABAH GÖRÜNTÜLEDİ ONLAR RAHATSIZ OLDU

SABAH İstihbarat Ekibi, Almanya'nın sahip çıktığı firari FETÖ'cüleri ininde geçtiğimiz aylarda görüntülemişti. SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek tarafından görüntülenen isimler arasında siyasilere ve üst düzey bürokratlara yönelik iftira ve kara propaganda faaliyetleri yürüten firari Bahadır kod adlı FETÖ'cü Cevheri Güven, FETÖ'nün kumpas soruşturmalarının mimarı olan firari eski emniyet müdürü Mehmet Karabörk, örgütün sözde Almanya Temsilcisi ve FETÖ'ye müzahir Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı olan Ercan Karakoyun'u saklandığı ininde bulmuştu.

SABAH Özel İstihbarat ekibi bu isimlerin yanı sıra örgütün Almanya'daki medya yapılanmasından sorumlu, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride bulunan Hayrettin Özkul ile Avrupa'da 'dinler arası diyalog', 'çatı din' ve 'peygambersiz İslam' gibi ihanet projelerinin mimarı olan House of One (Tek Ev) Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Celal Fındık'ı da Almanya'da rahat tavırlarıyla görüntülemişti.

İşte o isimler: