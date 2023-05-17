17 Mayıs 2023, Çarşamba
Almanya'da Türk gazetecilere seçim ayarlı FETÖ operasyonu! Hainlerin cirit attığı ülkede yapılan bu haberler kabusları oldu
Onlarca FETÖ firarisine kucak açan ve Türkiye'nin yargı kararlarını tanımayan Almanya, FETÖ'nün algı imamı firari Cevheri Güven'in şikayeti üzerine Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay ile A Haber muhabiri İsmail Erel'e tebligat dahi yapmadan evlerine şafak baskını yaparak gözaltına aldı. Basın özgürlüğü sınırsız tanıdığını iddia eden Almanya'da gazetecilerin cep telefonlarına ve bilgisayarlarına el konulması üzerine Dışişleri Bakanlığı da harekete geçti. Yapılan bu operasyon SABAH Gazetesi Özel İstihbarat biriminin kısa süre Almanya'nın göbeğinde görüntülediği FETÖ üyelerini akıllara getirdi.
Giriş Tarihi: 17.05.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 16:17
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17