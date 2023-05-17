Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel: Çocuklarımızın gözü önünde terörist muamelesi yapıldı!

"TURKUVAZ MEDYA YARIN BİR GÜN BURADAN ÇEKİLSİN BASIN BAYRAMI İLAN EDERLER"

İhbar ve hukuk sürecinde bunlar ele alınacaktır. Yani tamamen asılsız bir ihbar bunu dile getirdim. Savcı arasa, ifadeye çağırsa, hakim arasa ve ifadeye çağırsa her şey aydınlanabilir. Hayır ona gerek duymadılar ve doğrudan abartısız minimum 20 polis ve polis köpekleri ile evin altına üstüne getirdiler. O sırada Alman avukatımı aradım durumu anlattım. Bu durumun aynısını Alman bir gazeteciye yapmaları mümkün değildir. İddiaya bakıyorum bir şey yok. Yazmadığımız herhangi dâhilimizin olmadığı, Sabah Avrupa'nın ilgisinin olmadığı bir haberle suçlandık. Bunlar zaten taktik. Bunu kasten bu şekilde yapıyorlar. Aksi takdirde Sabah'ı burada susturmaları mümkün değil. Almanya'da bir basın bayramı yok bildiğim kadarı ile. Emin olun burada Turkuvaz Medya yarın bir gün buradan çekilsin basın bayramı ilan ederler. Çünkü çok rahatsız oluyorlar.