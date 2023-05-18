Almanya’da A Haber ve Sabah’a susturma operasyonu! Operasyonun hedefi Türkiye: Erdoğan’a yakın kim varsa hepsini yok etmek istiyorlar



Ama lütfen bunun tekil bir olay olmadığını bilin. Almanya bunu sistematik olarak yapıyor. Sabah Gazetesi'ne yapıldığı için haber oldu, ancak Türk vatandaşları Almanya'da sürekli bu muameleye maruz kalıyor. Alman siyaseti içine girmelerine müsaade edilmediği gibi Türkiye seçimlerinde Erdoğan'ı desteklemeleri de engelleniyor. Mesela Almanya tüm seçim sürecinde AK Parti'nin herhangi bir kampanya çalışması yapmasını yasakladı. Ancak aynı günlerde HDP'ye bedava salonlar tahsis edildi seçim kampanyası için.