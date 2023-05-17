A Haber ve Sabah'ı Almanya'da susturma girişimine Medya Derneği'nden sert tepki: Sonuna kadar takipçisi olacağız
Türkiye'deki seçimler sonrası Almanya'da A Haber ve Sabah'a yönelik bir operasyon denendi. FETÖ'cü firari vatan haini Cevheri Güven'in şikayeti üzerine Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi, A Haber muhabiri İsmail Erel ve Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay sabah saatlerinde gözaltına alındı. Türk gazeteler serbest bırakılırken Medya Derneği tarafından yaşananlara sert tepki gösterildi. Dernekten yapılan açıklamada, "Medya Derneği olarak, şiddetle kınadığımız bu gelişmeleri bütün uluslararası platformlarda gündeme getirecek ve sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...
Almanya'da bu sabah evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan ve akşama doğru serbest bırakılan Türk gazeteciler İsmail Erel ile Cemil Albay, adeta bir teröriste yapılan muameleye maruz kaldıklarını ve hukuki haklarını arayacaklarını söyledi.
"İFTİRADAN DAVA AÇILACAK"
Sabah gazetesinin Frankfurt temsilciliğinde çalışan Sabah gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel ve Sabah gazetesi Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay, serbest bırakılmalarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İsmail Erel, "bir kişinin yalan yanlış şikayeti üzerine evlerinde arama yapıldığını ve emniyete götürüldüklerini" belirterek, "Bu ortaya çıkacak. Tamamen hukuk yoluyla. Buna karar veren, buna ikna edilen savcı da hakim de, bunların hepsi için hukuk yoluyla hakkımızı arayacağız. Şikayeti yapan kişi hakkında tabii ki iftiradan dolayı karşı dava açılacak." dedi.
"POLİSLERİN BİZİM YATAK ODAMIZA GİRDİĞİNİ GÖRDÜM"
Erel, saat 06.00 sıralarında kızının yatak odasına geldiğini ifade ederek, "Kızım 'Baba polis geldi' dedi. Korkmuş, ürkmüş. Camdan bir baktım aşağıda yaklaşık 20-30 polis duruyordu. Arkama döndüm, baktım ve polislerin bizim yatak odamıza girdiğini gördüm. Nedir dedim suçlama, bir şeyler söylediler." diye konuştu.
Polise evine bu şekilde giremeyeceklerini, ifade vermeyeceğini anlattığını dile getiren Erel, "Gazetecinin belli hakları vardır, gazeteci mahremiyeti vardır, kaynakların gizli tutulması gerekir dememe rağmen ne kadar cep telefonu, dijital medya, tablet bilgisayar varsa el koydular. İşimi engelliyorsunuz sonuçta bir gazetecinin en önemli şeyi telefonudur, bilgisayarıdır dedim. Bunların hepsine el koydular. Arama 3,5 saat sürdü. Sonra Darmstadt'a emniyet müdürlüğüne götürüldük. Orada da yaklaşık 4,5 saat kaldım. Sonuçta 06.00'da başlayan olay 8,5 saat sonra bitti ve salıverildim." dedi.
"EVİMDE KÖPEKLERLE ARAMA YAPILDI"
Cemil Albay da yurt dışındaki firari FETÖ üyesi Cevheri Güven'in şikayetiyle saat 06.00'da evine baskın düzenlendiğini söyledi.
Albay, evinde arama yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Evimde 4,5 saat arama yapıldı. Bu 4,5 saat zarfında köpeklerle arama yapıldı ve bütün evin altı üstüne getirildi. Dijital olan her şeye yani cep telefonuma, evdeki bilgisayarıma ve harici diskler, harici bellekler dahil olmak üzere, üzerinde Sabah Gazetesi yazan her şeye el konuldu. Aracımı da çekiciyle emniyet müdürlüğüne çektiler, araçta da arama yaptılar. Yaklaşık 5 saat de emniyet müdürlüğünde tutulduk, 5 saat sonunda ifade vermeyi reddettik. Tabii bu süreçte benimle İsmail Erel'i de gözaltına almışlardı, paralel yürüttüler. Bu 9 saatin sonunda da serbest bıraktılar."
"BİR TERÖRİSTE GÖSTERİLEN MUAMELE GİBİ MUAMELE GÖRDÜK"
Albay, gözaltına alınma şeklinin "bir teröristin, bir ajanın" tutuklanma şekline benzediğini ifade ederek "Emniyet müdürlüğüne götürüldükten sonra parmak izimiz, avuç içi izimiz alındı, fotoğraflarımız çekildi. Yani bir teröriste gösterilen muamele gibi muamele gördük." diye konuştu.
Darmstadt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Güney Hessen Polis Merkezinden yapılan ortak açıklamada da Darmstadt Savcılığı tarafından kişisel verilerin yayılmasını tehlikeye atma şüphesiyle yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak, polisin bu sabah Mörfelden-Walldorf'ta iki gazetecinin özel mülklerinde arama yaptığı belirtildi.
Açıklamada, arama sırasında diğer eşyaların yanı sıra elektronik depolama ortamının ve diğer kanıtların güvence altına alındığı, kriminal polis incelemesinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakıldığı belirtildi.
GAZETECİLERİN GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt temsilcilerinin Alman polisince gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasını şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, basın ve ifade özgürlüğü konusunda "tüm dünyaya ders vermeye kalkan" Almanya'nın özgür basına yönelik bu eyleminin çifte standartlı yaklaşımını ortaya koyduğu vurgulandı, konuya ilişkin Almanya'da gerekli girişimlerin yapıldığı, güçlü tepkinin bugün Bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a da iletildiği belirtildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Almanya'da iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı.
MEDYA DERNEĞİ'NDEN KINAMA
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Medya Derneği FETÖ'cü hainlerin şikayeti üzerine Turkuvaz Medya Grubu'nun Almanya temsilciliğine yapılan zaman ayarlı baskına ve Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.
İşte o açıklama:
Turkuvaz Medya Grubu'nun Almanya bürosu temsilcileri deneyimli gazeteciler İsmail Erel ve Cemil Albay'ın 17 Mayıs 2023, sabah 06.00'da Alman polisi tarafından hukuksuz bir şekilde göz altına alınmaları, kullandıkları telefonların ve bilgisayarların gasp edilmeleri, evrensel bir değer olan 'Basın ve İfade Özgürlüğü' açısından kabul edilemez bir hadisedir.
YAŞANANLAR NOT EDİLMİŞTİR
Rutin mesleki faaliyetlerini yapmaktan başka bir faaliyeti olmayan gazetecilerin göz altına alınmaları sonrası aileleri ve çalıştıkları kurumla irtibat kurmaları ve durumlarıyla ilgili bilgi vermelerinin engellenmesi, yaşananların vahametini daha da artırmıştır.
Almanya gibi demokratik ve Basın ve İfade Özgürlüğü'ne saygılı olduğu varsayılan bir ülkedeki bu gelişmenin, gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılması ile neticelenmesi sevindiricidir. Ancak, göz altı sürecinde Alman makamlarının iki gazetecinin durumuyla alakalı ayrıntılı bilgi vermemesinin, aileleri ve meslektaşlarının endişelerine sebebiyet vermesi, not edilmiştir.
ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ
Almanya, Basın özgürlüğüne saygı duyarak, gazetecilere yönelik bu hasmane ve keyfi tutumundan ve FETÖ terör örgütü hakkında haber yaptıkları gerekçesiyle gazetecilere gözdağı vermekten bir an önce vazgeçmelidir.
Evrensel kuralları ihlal eden Alman makamlarını, Basın ve İfade Özgürlüğü ve temel insan hakları konusunda daha hassas davranmaya ve gazeteci arkadaşlarımızdan ve kurumlarından özür dilemeye davet ediyoruz.
Medya Derneği olarak, şiddetle kınadığımız bu gelişmeleri bütün uluslararası platformlarda gündeme getirecek ve sonuna kadar takipçisi olacağız.
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