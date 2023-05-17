A Haber ve Sabah’ı Almanya’da susturma girişimine Medya Derneği’nden sert tepki: Sonuna kadar takipçisi olacağız

"EVİMDE KÖPEKLERLE ARAMA YAPILDI"

Cemil Albay da yurt dışındaki firari FETÖ üyesi Cevheri Güven'in şikayetiyle saat 06.00'da evine baskın düzenlendiğini söyledi.

Albay, evinde arama yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Evimde 4,5 saat arama yapıldı. Bu 4,5 saat zarfında köpeklerle arama yapıldı ve bütün evin altı üstüne getirildi. Dijital olan her şeye yani cep telefonuma, evdeki bilgisayarıma ve harici diskler, harici bellekler dahil olmak üzere, üzerinde Sabah Gazetesi yazan her şeye el konuldu. Aracımı da çekiciyle emniyet müdürlüğüne çektiler, araçta da arama yaptılar. Yaklaşık 5 saat de emniyet müdürlüğünde tutulduk, 5 saat sonunda ifade vermeyi reddettik. Tabii bu süreçte benimle İsmail Erel'i de gözaltına almışlardı, paralel yürüttüler. Bu 9 saatin sonunda da serbest bıraktılar."

"BİR TERÖRİSTE GÖSTERİLEN MUAMELE GİBİ MUAMELE GÖRDÜK"

Albay, gözaltına alınma şeklinin "bir teröristin, bir ajanın" tutuklanma şekline benzediğini ifade ederek "Emniyet müdürlüğüne götürüldükten sonra parmak izimiz, avuç içi izimiz alındı, fotoğraflarımız çekildi. Yani bir teröriste gösterilen muamele gibi muamele gördük." diye konuştu.

Darmstadt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Güney Hessen Polis Merkezinden yapılan ortak açıklamada da Darmstadt Savcılığı tarafından kişisel verilerin yayılmasını tehlikeye atma şüphesiyle yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak, polisin bu sabah Mörfelden-Walldorf'ta iki gazetecinin özel mülklerinde arama yaptığı belirtildi.

Açıklamada, arama sırasında diğer eşyaların yanı sıra elektronik depolama ortamının ve diğer kanıtların güvence altına alındığı, kriminal polis incelemesinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakıldığı belirtildi.