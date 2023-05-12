Türk demokrasisine FETÖ tehdidi! ’Muharrem İnce’yi adeta siyasi mevta haline getirdiler’

KURDUN DİŞİNE KAN DEĞDİ

Sosyal medyanın sadece bilgi, görüş, yorum yapma alanı değil, siyasette linç ve yola getirme aracı olarak kullanıldığını anlatmaya çalışıyorum uzun zamandır.

Yine, Meral Akşener'e masadan kalktığı için 'Çek sifonu gitsin' diye hakaret eden Fazıl Say, bunu açık açık yazmış: 'Meral Akşener, ittifaktan ayrıldığı gün, hepimiz çok hayal kırıklığı ve kızgınlık yaşadık. Ama o süreçte sosyal medya işe yaradı... Meral Akşener döndü, iyi etti...'

Bir diğer tweet'inde ise şu ifade geçiyor: 'Bakın; sosyal medya algıda büyük bir güç artık. Bilincinde olalım.'

Neymiş; 'algıda' yani artık sizin gerçekte kim ve ne olduğunuz, ne düşünüp ne yaptığınız önemli değil, onların sizin hakkınızda yarattığı 'algı' önemli. Algı operasyonu öyle bir şeydir ki sizi destekleyenler bile bir süre sonra ona inanmaya başlar.

O yüzden, yaratılmak istenen algıya karşı tek başına kalıp mücadele edebilenler bu savaşı kazanır.