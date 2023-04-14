CHP’de FETÖ isyanı! Teşkilat yöneticileri kıyameti kopardı





"NASIL KABULLENELİM?"

Aday listesindeki FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen isimler için fedakarlık yapmaları istenen CHP teşkilatları ise yaşanan skandala isyan bayrağı açtı. Teşkilat yöneticilerinin bu süreçte başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı olmak üzere parti kurmaylarına, "Buna nasıl izin verirsiniz?", "Bu durumu nasıl kabullenelim?" şeklinde mesajlar atarak tepki gösterdiği öne sürüldü.