Firari HDP’li başkan Abdullah Demirbaş soluğu Vatikan’da aldı! Türkiye’yi Papa’ya şikayet etti
Diyarbakır'da, hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' iddiasıyla açılan davalar nedeniyle yakalama kararı olan Diyarbakır'ın Sur ilçesi HDP'li eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Vatikan'da görüştüğü Papa Franciscus'a verdiği mektupta Türkiye'yi şikayet etti.
Demirbaş, görüşme sırasında Papa'dan Kürt sorununun barışçıl çözümü için dua etmesini isterken, Papa'ya bir mektup verdi.
Hazreti İsa nasıl Tanrı tarafından kendisine bahşedilen yüksek mertebenin misyonunu yayma uğruna çarmıha gerilmeyi göze aldıysa Kürt halkı da kendisine Tanrı tarafından bahşedilen bir kimlik ve bu kimliğin bir sonucu olarak kendi diline ve kültürüne sahip çıkmak uğruna tarihsel süreç boyunca çeşitli acılara katlanmıştır"
Demirbaş mektubunda Kültür Bakanlığı "2013 yılı Diyarbakır SurlarıYılı Olsun" kampanyasına da karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:
"Yine Roma İmparatorluğu döneminde yapılan ve yaklaşık 9000 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Diyarbakır Surları dini ve kültürel diyaloğa tanıklık etmiş ve ihtişamlı bir şekilde günümüze bu değerleri taşımıştır.
Bunun öneminin farkında olarak geçtiğimiz yıl içinde Diyarbakır'ın önde gelen Sivil Toplum Örgütleri ve Belediyeleri olarak 2013 yılı Diyarbakır SurlarıYılı Olsun kampanyası ile bu kadim değerin UNESCO Dünya Mirası kapsamına alınması gereğini zatı alinizle paylaşmak isterim.
Böylesine önemli ve kadim bir değerin bir devletin ulusal politikalarına terk edilmekten ziyade kendine has kimliğiyle uluslarüstü bir değer taşıması gerektiği inancındayım."
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