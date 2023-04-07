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7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bedava konut' algısını İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz çürüttü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2023
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7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’bedava konut’ algısını İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz çürüttü!

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler için artık geri sayım başlarken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yapılacak TOKİ konutlarının depremzede vatandaşlara bedava verileceğini açıklamıştı. Ancak ittifak ortakları Kılıçdaroğlu'nun 'bedava konut' algısını çürüttü. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, konuk olduğu programda evlerin ekonomik yükünün ağır olacağını belirterek, "Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Bunu biz dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde yeni yaşam alanları oluşturulurken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı, zemin ve etüt çalışmaları tamamlanan bölgelerde temeller atıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden iki ay geçti. 11 ili etkileyen depremler büyük yıkıma ve hasara yol açtı. Depremin ardından tüm Türkiye afet bölgesi için adeta tek yürek oldu.

KILIÇDAROĞLU 'ÜCRETSİZ EV' VAADİNDE BULUNMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise TOKİ konutlarının depremzede vatandaşlara ücretsiz verileceğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu Hatay'da yaptığı açıklamasında, "Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak koalisyon ortağı İYİ Parti ise Kılıçdaroğlu gibi düşünmüyor.

"BUNUN MALİYETİNİ TÜRKİYE 1 YILDA ÖDEYEMEZ"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, konuk olduğu programda Kılıçdaroğlu'nun 'bedava konut' algısını çürüttü.

Yılmaz, evlerin ekonomik yükünün ağır olacağını belirterek, "Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Bunu biz dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK YÜKÜ AĞIR OLUR"

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem çok büyük bir tahribat yarattı. Can kaybı çok büyük. Ekonomik meseleler hallolur. Tabii ki ekonomik yükü bunun çok ağır olacağı için bizim bunu zamana yaymamız lazım. Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak zorundayız.

Ama bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Ekonomik yükü ağır olacağı için bunu biz dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Bu esasen evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede alınması zaten mümkün değil."

"BEN BAKAN OLACAĞIM" ÇIKIŞI

2023 seçimlerine sayılı bir süre kalırken yedili koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun adaylık krizi sonrası şimdide koltuk savaşları başladı. Bunun en bariz örneği DEVA Partisi ve İYİ Parti arasında süregelen 'ekonomi yönetimi' tartışması.

"BAKANLIK İÇİN RESMEN HAZIRIM"

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında Bilge Yılmaz'dan bomba bir adım daha geldi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı, "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" açıklamasını yapıp resmen Bakanlık istediğini duyurdu.

DEVA PARTİSİ DE İSTEKLİ

Bilindiği üzere DEVA Partisi ekonomi yönetiminin kendi tekellerinde olmasını istiyor. Bu kapsamda İYİ Partili Bilge Yılmaz'a yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" ifadelerini kullanmıştı.

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Depremzedelere evlerinde hissi DEPREMZEDELERE EVLERİNDE HİSSİ

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