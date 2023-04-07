7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’bedava konut’ algısını İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz çürüttü!

"EKONOMİK YÜKÜ AĞIR OLUR"

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem çok büyük bir tahribat yarattı. Can kaybı çok büyük. Ekonomik meseleler hallolur. Tabii ki ekonomik yükü bunun çok ağır olacağı için bizim bunu zamana yaymamız lazım. Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak zorundayız.