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Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı da THKP-C elebaşı Mihraç Ural'dan! "Erdoğan'ın yıkılması için birleştik" HDP'nin yedek partisi Yeşil Sol mesajı

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Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek mesajı da THKP-C elebaşı Mihraç Ural’dan! Erdoğan’ın yıkılması için birleştik HDP’nin yedek partisi Yeşil Sol mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP'den aldığı destekle birlikte Kandil'den gelen mesajlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Reyhanlı katliamının sorumlusu olan THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural 7'li koalisyona ve Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Teröristbaşı Ural Başkan Erdoğan'ı hedef alırken, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız.Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." dedi.

6 partiden oluşan koalisyon masası, yaşanan büyük kavgalar sonrası ortak aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı. Aday olarak açıklandıktan sonra soluğu HDP'de alan Kılıçdaroğlu, buranın da desteğini alırken; terör örgütü elebaşılarından da peş peşe gelen açıklamalarla bu birlikteliğe destek yağdı.

HDP'DEN DESTEK KANDİL'DEN ARKA ARKAYA MESAJLAR
Pazarlıklar sonrası gerçekleşen Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla eş zamanlı olarak HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar, Pervin Buldan ve tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'dan peş peşe tebrik ve destek mesajları gelirken terör örgütü PKK da Kandil'den de destek mesajları yolladı.

KANDİL'DEN "YOLUNUZ AÇIK" MESAJI
Terör örgütü elebaşıları Duran Kalkan'dan Murat Karayılan'a Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya ve Nedim Seven'e kadar PKK'nın tepesindeki kanlı katiller Kılıçdaroğlu'na destek çıkarak "Yolunuz açık" mesajı verdi.

THKP-C'Lİ TERÖRİSTBAŞI MİHRAÇ URAL DA DESTEK AÇIKLADI!
6+1'li koalisyona destek açıklayan son isim Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural oldu.

"ERDOĞAN'IN YIKILMASI İÇİN MİLLET İTTİFAKI VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ İLE GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRDİK"
Başkan Erdoğan'ı hedef alan terörist Ural HDPKK'nın yedek lastiği Yeşil Sol'a da açık destek istedi. Ural kirli ortaklığı şu sözlerle itiraf ederek Kılıçdaroğlu'na ve Yeşil Sol'a destek verdi;

"Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik. Örgütümüz de güçlerini ülke çapında bu seçimler için hazırlamış ve tüm güçleriyle seçim sandıklarına gidişi destekleyecektir.

STEPNE PARTİ YEŞİL SOL'A DESTEK
Bizler ülkenin devrimci demokratik güçlerinin yer aldığı Yeşil Sol Parti'yi (YSP) destekleme ve içinde yer alma kararı aldık. Bu karar diğer sol güçlerin de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakında yer almayı getirir."

KİMDİR BU TERÖRİST MİHRAÇ URAL
1956 Antakya doğumlu olan teröristbaşı Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etti.

Ural, Esed ailesiyle akrabalığı olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurdu. Edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline geldi. Hatay'ın Samandağı ilçesi başta olmak üzere civar bölgelerdeki halkın Suriye rejimine sempatisini sağlamak için çalıştı.

Ural, Arap Baharı ve Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasının ardından 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi.

Aynı yıl, oğlu Bedrettin İbrahim Ural da Suriye ordusunda teğmen rütbesiyle göreve başladı.

Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Keseb ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Ural'ın adı, 3 Mayıs 2013'te, sahil şeridinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürdüğü katliamda geçti.

Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda da rol oynamıştı. Olayı soruşturan Adana Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, terörist Mihraç Ural'ın eylemi Suriye istihbaratıyla planladığı tespitine yer verilirken, saldırılarda bizzat yer aldığı, olayın 5 firari sanığıyla Suriye'de bulunduğu kaydedilmişti.

Suriye Direnişi Örgütü elebaşısı Ural, 1970'de kurulan yasa dışı Türkiye Halk Partisi Cephesi'nden (THKP-C) kopanların oluşturduğu THKP-C/Acilciler Örgütü'nün de kurucuları arasında yer alıyor. Ural, uzun yıllar Acilciler grubunun önde gelen yöneticilerinden oldu.

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