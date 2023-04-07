Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı da THKP-C elebaşı Mihraç Ural'dan! "Erdoğan'ın yıkılması için birleştik" HDP'nin yedek partisi Yeşil Sol mesajı

6 partiden oluşan koalisyon masası, yaşanan büyük kavgalar sonrası ortak aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı. Aday olarak açıklandıktan sonra soluğu HDP'de alan Kılıçdaroğlu, buranın da desteğini alırken; terör örgütü elebaşılarından da peş peşe gelen açıklamalarla bu birlikteliğe destek yağdı.

HDP'DEN DESTEK KANDİL'DEN ARKA ARKAYA MESAJLAR

Pazarlıklar sonrası gerçekleşen Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla eş zamanlı olarak HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar, Pervin Buldan ve tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'dan peş peşe tebrik ve destek mesajları gelirken terör örgütü PKK da Kandil'den de destek mesajları yolladı.