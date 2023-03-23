Ali Babacan’ı kahreden analiz! Bloomberg kaleme aldı: 6’lı koalisyonun ekonomi bakanı İP’li Bilge Yılmaz

EKONOMİ BABACAN'A DEĞİL BİLGE YILMAZ'A EMANET EDİLECEK

"Bir Wharton Profesörü Seçimlerden Sonra Türkiye Ekonomisinde Devrim Sözü Verdi" başlıklı yazıda, ekonomide DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın değil, İyi Partili Bilge Yılmaz'ın sözünün geçeceğine işaret edildi.

Pennsylvania Üniversitesine'ne bağlı Wharton İşletme Yüksekokulu'na (Wharton Business School) profesörlük yapan Yılmaz, 1 yıllık Türkiye gezisinin ardından İyi Parti ile siyasete atılmıştı.

Yılmaz'ın siyasete atılması ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı yapılarak ön plana çıkartılmasından sonra, Ali Babacan başta olmak üzere diğer patilerdeki ekonomi kurmayları ile sürtüşmeler yaşanabileceği yorumları yapılmıştı.

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Yılmaz ile de yapılan görüşmeden hareketle kaleme alınan yazıda, Yılmaz'ın ekonomiye dair gelecek perspektifine de yer verildi.

Söz konusu haber Bilge Yılmaz tarafından sosyal medyada da paylaşıldı.