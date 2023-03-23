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Ali Babacan'ı kahreden analiz! Bloomberg kaleme aldı: 6'lı koalisyonun ekonomi bakanı İP'li Bilge Yılmaz

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Giriş Tarihi: 23.03.2023 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
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Ali Babacan’ı kahreden analiz! Bloomberg kaleme aldı: 6’lı koalisyonun ekonomi bakanı İP’li Bilge Yılmaz

ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'in yayınladığı analiz haberde 6'lı koalisyonun seçimleri kazanması durumunda ekonominin Ali Babacan'a değil, İYİ Partili Bilge Yılmaz'a emanet edileceğini yazdı.

14 Mayıs seçimlerine 52 gün kaldı... Muhalefette kavgalı adaylık sürecinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak ilan edildi...

İYİ Parti'deki büyük Kılıçdaroğlu rahatsızlığına, HDP-CHP ilişkisi de eklendi. Tüm bu tartışmalar arasında devam eden süreçte bakanlık pazarlıkları da devam ediyor.

Bu pazarlıklar, ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'e konu oldu.14 Mayıs'ta 6'lı koalisyonun seçimi kazandığı bir senaryo üzerine kaleme alınan yazıda, ekonomi yönetiminde kimi görev yapacağı kulisine yer verildi.

EKONOMİ BABACAN'A DEĞİL BİLGE YILMAZ'A EMANET EDİLECEK
"Bir Wharton Profesörü Seçimlerden Sonra Türkiye Ekonomisinde Devrim Sözü Verdi" başlıklı yazıda, ekonomide DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın değil, İyi Partili Bilge Yılmaz'ın sözünün geçeceğine işaret edildi.

Pennsylvania Üniversitesine'ne bağlı Wharton İşletme Yüksekokulu'na (Wharton Business School) profesörlük yapan Yılmaz, 1 yıllık Türkiye gezisinin ardından İyi Parti ile siyasete atılmıştı.

Yılmaz'ın siyasete atılması ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı yapılarak ön plana çıkartılmasından sonra, Ali Babacan başta olmak üzere diğer patilerdeki ekonomi kurmayları ile sürtüşmeler yaşanabileceği yorumları yapılmıştı.

HABERİ TWİTTER'DA PAYLAŞTI
Yılmaz ile de yapılan görüşmeden hareketle kaleme alınan yazıda, Yılmaz'ın ekonomiye dair gelecek perspektifine de yer verildi.

Söz konusu haber Bilge Yılmaz tarafından sosyal medyada da paylaşıldı.

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