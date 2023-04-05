İYİ Parti lideri Meral Akşener Meclis’te şova soyundu! Mermilerle provokasyona devam etti

MECLİS'TE PROVOKASYON

İYİ Parti Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, İstanbul Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunların bir gece bekçisi tarafından hırsızlara sıkılmış olmasını görmezden geldi. Akşener kürsüde, "Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz! Söz mü? Tüm mermilere göğüs gereceksiniz söz mü?" cümleleriyle provokasyon yaptı.

Konuşmasını sürdüren İYİ Parti lideri, "Şimdi bize, bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin! Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide, direndikten sonra Şimdi bizi, bu kurşun mu korkutacak? Söyleyin! Ömer Halisdemir, korktu mu? Bunca ahlaksızlığa, göğüs gerdikten sonra; Şimdi bizi, bu kurşun mu sindirecek? Söyleyin! Özgecan'lar, Şule'ler, Ceren'ler sindi mi? Bunca tuzağı bozduktan sonra; Şimdi bizi, bu kurşun mu öldürecek? Söyleyin! Gaffar Okkan'lar, Uğur Mumcu'lar, öldü mü?" ifadelerini kullandı.