Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediyor: Gemiler depremzedelere “evlerinde hissi” yaşatmaya çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden sonra limanda yaşam alanına dönüştürülen Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve MSC AURELIA gemisi, depremzedeleri ağırlamayı sürdürüyor.