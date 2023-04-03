Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediyor: Gemiler depremzedelere “evlerinde hissi” yaşatmaya çalışıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden sonra limanda yaşam alanına dönüştürülen Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve MSC AURELIA gemisi, depremzedeleri ağırlamayı sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 03.04.2023
10:39
Depremin derinden etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor.
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İskenderunlu depremzedelerin birçoğu afetin ilk günlerinden itibaren limana demir atan 1500'er kişilik kapasiteye sahip Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve İtalya'nın Napoli kentinden gelen MSC AURELIA gemilerinde yaşamlarını sürdürüyor.
Bugüne kadar ortalama 3 bin depremzedeye konaklama hizmeti sağlayan gemilerde şu anda aktif olarak 1650'den fazla depremzede kalıyor.
Ramazan ayı itibariyle her gün toplu iftarların da düzenlendiği gemilerde depremzedelerin iyi vakit geçirebilmesi için hazırlanan çeşitli sosyal alanlar da bulunuyor.
Geçen hafta İskenderun Limanı'na demir atan Karadeniz Lifeship Rauf Bey gemisi ise yaklaşık 10 gün içinde sınava hazırlanan öğrencilere okul ve yurt hizmeti sağlamak adına kapılarını açacak.