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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı şap virüsüne karşı harekete geçti! Bakan Vahit Kirişci: 4 buçuk milyon hayvan aşılandı

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Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı şap virüsüne karşı harekete geçti! Bakan Vahit Kirişci: 4 buçuk milyon hayvan aşılandı

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Şap hastalığına karşı yaklaşık 12 milyon doz aşı üretildi. 4 buçuk milyon hayvan aşılandı." ifadelerini kullandı.

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