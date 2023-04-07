07 Nisan 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti'de "Ben başbakan olacağım" sonrası "Ben bakan olacağım" çıkışı!
Seçimler için artık geri sayım başlarken Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası koalisyonda şimdi de koltuk savaşları başladı. DEVA ve İYİ Parti arasında başlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı yarışına ilişkin İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, 'Merkez Bankası' hamlesinden sonra "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" açıklamasını yaptı. Bu hamleye DEVA Partisi'nin yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...