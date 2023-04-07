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İYİ Parti'de "Ben başbakan olacağım" sonrası "Ben bakan olacağım" çıkışı!

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Giriş: 07.04.2023 00:55
Seçimler için artık geri sayım başlarken Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası koalisyonda şimdi de koltuk savaşları başladı. DEVA ve İYİ Parti arasında başlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı yarışına ilişkin İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, 'Merkez Bankası' hamlesinden sonra "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" açıklamasını yaptı. Bu hamleye DEVA Partisi'nin yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...
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