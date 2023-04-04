7’li koalisyonda koltuk savaşları! İYİ Partili Bilge Yılmaz’dan Ali Babacan’a mesaj: Merkez Bankası kadrosunu belirledik

2023 seçimlerine yaklaşık 40 gün kaldı. Seçimler öncesi 6'lı koalisyon masası büyük bir krizin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını ortak aday olarak zikrederken, HDP'nin de desteğiyle ortaklık genişledi. Adayın açıklanmasının ardından şimdi de koalisyon masasında koltuk kapma yarışı başladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun masanın küçük ortaklarına verdiği iddia edilen 53 vekil sözünden caydığı belirtilirken, bakanlık koltukları için de bir savaş yaşanıyor. Bunun en bariz örneği de DEVA Partisi ile İYİ Parti arasında yaşanan "ekonomi yönetimi" tartışması...

ALİ BABACAN'A "İYİ" HEDEF

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu açıklamış ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef alarak "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.