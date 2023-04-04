7'li koalisyonda koltuk savaşları! İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan Ali Babacan'a mesaj: Merkez Bankası kadrosunu belirledik
HDP destekli koalisyon masasında adaylık krizi sonrası şimdi de koltuk savaşları yaşanıyor. Milletvekilliği listeleri için başlayan savaş, bakanlıklara da sıçradı. DEVA Partisi ile İYİ Parti arasında yaşanan "ekonomi yönetimi" tartışmasında yeni gelişmeler yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, Merkez Bankası'na yapılacak atamaları belirlediklerini ifade ederken; ekonomi yönetimine talip olan bir diğer parti DEVA cephesinden ise konuya bir yanıt gelmedi.
2023 seçimlerine yaklaşık 40 gün kaldı. Seçimler öncesi 6'lı koalisyon masası büyük bir krizin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını ortak aday olarak zikrederken, HDP'nin de desteğiyle ortaklık genişledi. Adayın açıklanmasının ardından şimdi de koalisyon masasında koltuk kapma yarışı başladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun masanın küçük ortaklarına verdiği iddia edilen 53 vekil sözünden caydığı belirtilirken, bakanlık koltukları için de bir savaş yaşanıyor. Bunun en bariz örneği de DEVA Partisi ile İYİ Parti arasında yaşanan "ekonomi yönetimi" tartışması...
ALİ BABACAN'A "İYİ" HEDEF
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu açıklamış ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef alarak "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.
DEVA'DAN BABACAN ÇIKIŞI
DEVA cephesinden ise İYİ Partili Yılmaz'a yanıt gelmiş ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" demişti.
Tüm bu sürtüşme sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti cephesi ekonomi yönetimi açısından bomba açıklamalarda bulundu.
İYİ PARTİ'DEN KRİZ ÇIKARACAK 'MERKEZ BANKASI' HAMLESİ
Ekonomi yönetimi konusunda sık sık Ali Babacan ile karşılaştırılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Merkez Bankasının başına atayacağımız ismi belirledik. 25 kişilik kadrosunu da belirledik, hepsi belli, atandıktan sonra bize danışmayacaklar" açıklamasını yaptı.
Yılmaz'ın bu sözleri ekonomi yönetiminde koltuğa talip olduğunu somut bir şekilde gözler önüne serdi.
İYİ Parti'nin bu adımına "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" çıkışını yapan DEVA Partisi'nin vereceği cevap ise şimdiden merak konusu oldu.
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