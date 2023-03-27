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Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat'tan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek! Terör saldırılarına seçimlere kadar son verme kararı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Terör örgütü PKK’nın Eşbaşkanı Bese Hozat’tan Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek! Terör saldırılarına seçimlere kadar son verme kararı

Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi. İşte detaylar...

PKK Eşbaşkanı terörist Bese Hozat PKK kanalına yaptığı açıklamalarda seçim sürecini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU SEÇİM HİÇBİR SEÇİME BENZEMİYOR"

Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini söyleyen terörist Hozat "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE GÜÇLÜ BİR MÜCADELE YÜRÜTÜLMELİ"

Altılı koalisyonun birlikteliğini değerlendiren terörist Hozat "Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır." dedi.

"SEÇİMLER BİTENE KADAR EYLEMLERE SON VERİYORUZ"

Hozat açıklamasında PKK'nın seçimlere kadar askeri eylemlerine son verdiğini duyururken "Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık." dedi

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI DESTEKLİYORUZ"

HDP'nin Millet İttifakı'na destek vermesini "değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz" diyerek yorumlayan terörist Hozat "Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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