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Danimarka'da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına çirkin saldırı! Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki

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Giriş Tarihi: 25.03.2023 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023
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Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına çirkin saldırı! Dışişleri Bakanlığı’ndan çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadeleri yer aldı.

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