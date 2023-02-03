İslam düşmanı Rasmus Paludan tescilli pedofili çıktı! Erkek çocuklarla iğrenç sohbetler...
Son dönemlerde İslam ve Türkiye düşmanlığıyla bilinen ve Kur'an-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan'ın sosyal medya platformu Discord üzerinden pedofili bir sapık olduğu gözler önüne serildi. Yaşları 13 ila 17 arasında değişen çocuklara kendi uydurduğu cinsel hikayeleri anlatan Paluda "Bizim hedef kitlemiz özellikle genç erkekler. Bu yüzden benimle sohbet edenlerin çok olması garip değil" dedi. İşte detaylar...
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan son zamanlarda İslam ve Türkiye düşmanlığı üzerinden yürüttüğü kirli siyasetle ön plana çıkıyor.
Geride bıraktığımız günlerde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, Danimarka'da da bir caminin karşısında polisten aldığı destekle rezil provokasyonunu sürdürdü.
Mukaddesatımız olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın hedef alınması sonrası Ankara İsveç makamlarına çok sert tepki gösterdi. İsveçli Bakanın Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret Milli Savunma Bakanlığınca iptal edildi. İsveç ve Danimarka büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak izahat istendi.
"ESFEL-İ SAFİLİN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylemi gerçekleştiren Rasmus Paludan'ı esfel-i safilin olarak tanımladı.
Erdoğan, "Hiçbir birey ne Müslümanların ne diğer inanç sahibi insanların kutsallarını aşağılamak özgürlüğüne sahip değildir. Nefret ve ayrıcılık suçundan ağır yaptırımlara tabi bu ülke bizce de yerinde yaklaşımdır. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir" ifadelerini kullandı.
Bu gelişmeler üzerine İsveç basınına mülakat veren azılı provokatör Paludan, skandal eylemlerinin devam edeceğini belirterek "Her cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım" dedi.
PEDOFİLİ BİR SAPIK
Tüm bu yaşananlar gölgesinde Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren, İsveç'in NATO biletini yakan, İslam ve Türk düşmanı Rasmus Paludan'ın kirli ve karanlık dosyasını açtı.
Sosyal medya platformu Discord üzerinden yayın yapan Paludan'ın İslam düşmanlığını empoze etmenin yanı sıra pedofili bir sapık olduğu da gözler önüne serildi.
Konuyu somut örneklerle ele alalım;
Rasmus Paludan sosyal medya platformu Discord'da erkek çocuklarla müstehcen konularda sohbet ediyor. Yaşları 13 ila 17 arasında değişen çocuklara kendi uydurduğu sansürsüz cinsel hikayeleri anlatan Paludan geç saatlere kadar bunu sürdürüyor.
Paludan'ın yayınlarında sarf ettiği bir cümle ise nasıl hastalıklı bir yapıda olduğunu gözler önüne serer nitelikte;
"Kahrolsun mutfakta olduğum için kimin konuştuğunu göremiyorum. Şu an çıplağım. Sorun şu ki mutfakta dolaşırken kocaman penisim sandalyelere çarpıyor"
Irkçı ve İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın çocuklarla yaptığı cinsel içerikli konuşmalar Danimarka basınında da genişçe yer buldu.
"nyheder.tv2.dk" uzantılı haber sitesinde yer alan habere göre Paludan yaptığı pedofilik konuşmaları savunuyor.
İlgili haberde Paludan'ın "Elbette politikacıların insanlarla seks hakkında konuşmaması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama bizim hedef kitlemiz gençler ve özellikle genç erkekler. Bu yüzden benimle sohbet edenlerin çok olması garip değil" sözlerine yer verildi.
Buna ek olarak Discord'da oyun topluluğu olduğuna ve katılımcıların yüzde 99'unu genç erkeklerin oluşturduğuna dikkat çekildi.
PEDOFİLİ PALUDAN
"seoghoer.dk" haber sitesi Paludan ile ilgili haberin başlığında "Paludan'ın seks ifşaatları" ibaresini kullandı. İlgili haberde Paludan'ın pedofili olarak nitelendirilen eylemlerine dikkat çekildi.
İĞRENÇ SOHBETLER...
Danimarka medyasında yayın hayatını sürdüren Ekstra Bladet isimli mecra ise Paludan'ın reşit olmayan erkek çocuklarla yaptığı iğrenç seks hikayelerine dikkat çekiyor.
Haberde Paludan'ın çocuklarla 'anal seks', 'penise şaplak', 'cinsel işkence cihazları' üzerinden yaptığı rezil konuşmalara yer verildi.
Rasmus Paludan'ın Discord üzerinden bir genç erkek ağı oluşturduğuna dikkat çekilen haberde çevrimiçi sohbetlerde uydurduğu seks hikayelerini anlattığı belirtildi.
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