İslam düşmanı Rasmus Paludan tescilli pedofili çıktı! Erkek çocuklarla iğrenç sohbetler...

PEDOFİLİ BİR SAPIK

Tüm bu yaşananlar gölgesinde Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren, İsveç'in NATO biletini yakan, İslam ve Türk düşmanı Rasmus Paludan'ın kirli ve karanlık dosyasını açtı.



Sosyal medya platformu Discord üzerinden yayın yapan Paludan'ın İslam düşmanlığını empoze etmenin yanı sıra pedofili bir sapık olduğu da gözler önüne serildi.

Konuyu somut örneklerle ele alalım;



Rasmus Paludan sosyal medya platformu Discord'da erkek çocuklarla müstehcen konularda sohbet ediyor. Yaşları 13 ila 17 arasında değişen çocuklara kendi uydurduğu sansürsüz cinsel hikayeleri anlatan Paludan geç saatlere kadar bunu sürdürüyor.



Paludan'ın yayınlarında sarf ettiği bir cümle ise nasıl hastalıklı bir yapıda olduğunu gözler önüne serer nitelikte;



"Kahrolsun mutfakta olduğum için kimin konuştuğunu göremiyorum. Şu an çıplağım. Sorun şu ki mutfakta dolaşırken kocaman penisim sandalyelere çarpıyor"

Irkçı ve İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın çocuklarla yaptığı cinsel içerikli konuşmalar Danimarka basınında da genişçe yer buldu.