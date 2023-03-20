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Paludan'dan bir skandal daha! İslam düşmanı rezilliklerine bir yenisini daha ekledi | Yine polis korumasında Kur’an-ı Kerim yaktı
İslam düşmanı Rasmus Paludan, skandallarına bir yenisini daha ekledi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla büyük tepki çeken Paludan yine rahat durmadı. Bu kez de Danimarka'da polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı. İşte skandal olayın ayrıntıları...