Paludan’dan bir skandal daha! İslam düşmanı rezilliklerine bir yenisini daha ekledi | Yine polis korumasında Kur’an-ı Kerim yaktı

"İSLAM'A SAYGI GÖSTERMİYORUZ"

YeniŞafak'ın haberine göre; Çektiği videoda skandal sözler sarf eden Paludan "Tüm dünyadaki İslam'ı ve Erdoğan'ı göstermemiz çok önemli. Biz İslam'a saygı göstermiyoruz. Biz İslam'ı hor görüyoruz ve onu burada söylemiyoruz. " ifadelerini kullandı. Öte yandan İsveç basınında yer alan haberlere göre Paludan Ramazan ayının ilk günü İngiltere'de Kur'an-ı Kerim yakacağını belirtti.