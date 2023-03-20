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Haberler Galeri Paludan'dan bir skandal daha! İslam düşmanı rezilliklerine bir yenisini daha ekledi | Yine polis korumasında Kur’an-ı Kerim yaktı

Paludan'dan bir skandal daha! İslam düşmanı rezilliklerine bir yenisini daha ekledi | Yine polis korumasında Kur’an-ı Kerim yaktı

İslam düşmanı Rasmus Paludan, skandallarına bir yenisini daha ekledi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla büyük tepki çeken Paludan yine rahat durmadı. Bu kez de Danimarka'da polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı. İşte skandal olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 20.03.2023 15:05
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Paludan’dan bir skandal daha! İslam düşmanı rezilliklerine bir yenisini daha ekledi | Yine polis korumasında Kur’an-ı Kerim yaktı

İslam düşmanı Rasmus Paludan Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Paludan’dan bir skandal daha! İslam düşmanı rezilliklerine bir yenisini daha ekledi | Yine polis korumasında Kur’an-ı Kerim yaktı

Alçak eyleminin son durağı ise Kopenhag oldu.

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Paludan’dan bir skandal daha! İslam düşmanı rezilliklerine bir yenisini daha ekledi | Yine polis korumasında Kur’an-ı Kerim yaktı

5 gün önce sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim yakacağını duyuran Rasmus Paludan dediğini yaptı.

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Paludan’dan bir skandal daha! İslam düşmanı rezilliklerine bir yenisini daha ekledi | Yine polis korumasında Kur’an-ı Kerim yaktı

Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'da, Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, Başkan Erdoğan üzerinden İslam'ı hedef aldı.

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Paludan’dan bir skandal daha! İslam düşmanı rezilliklerine bir yenisini daha ekledi | Yine polis korumasında Kur’an-ı Kerim yaktı

"İSLAM'A SAYGI GÖSTERMİYORUZ"

YeniŞafak'ın haberine göre; Çektiği videoda skandal sözler sarf eden Paludan "Tüm dünyadaki İslam'ı ve Erdoğan'ı göstermemiz çok önemli. Biz İslam'a saygı göstermiyoruz. Biz İslam'ı hor görüyoruz ve onu burada söylemiyoruz. " ifadelerini kullandı. Öte yandan İsveç basınında yer alan haberlere göre Paludan Ramazan ayının ilk günü İngiltere'de Kur'an-ı Kerim yakacağını belirtti.