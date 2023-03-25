Tele 1’de 28 Şubat zihniyeti hortladı! İmam Hatip düşmanlığı skandal sözler

CHP yandaşı Tele 1 kanalında imam hatip liseleri açıktan hedef alındı. İmam hatip liselerinde eğitim gören gençlerin sadece camilerde din görevlisi olması gerektiğini söyleyen Şair Özdemir İnce, skandal ifadeler kullandı. İmam hatip lisesinde okuyan çocukların bilimden uzak olduklarını öne süren İnce, "Üniversiteye girme hakları yok.

Onların girecekleri yerler İslam Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi... Din adamı olarak 18 yaşına kadar yetiştirilmiş bir adam dünyaya bilim açısından bakamaz." ifadelerini kullandı. Tele 1 sunucusu Namık Koçak da bu skandal sözlere açıktan destek verdi.