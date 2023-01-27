İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan bu kez Kopenhag'da yaktı! "Her cuma Kur'an yakacağım" demişti
İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan, her cuma Kur'an-ı Kerim yakacağını tehdidinde bulundu. Danimarka'da İsveç'e göre böyle bir eylem yapmak için izin alması da gerekmiyor. Yasalara göre sadece yetkili yerlere bildirim yapılması yeterli. Paludan'ın "her cuma Kur'an-ı Kerim yakacağım" tehdidinde bulunmuştu. Paludan, aynı provokasyonu bu kez Kopenhag'da gerçekleştirdi.
İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, skandal bir açıklamaya imza attı. Provokatör, Ankara, İsveç'e NATO'ya giriş izni verene kadar her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakacağını duyurdu.
NATO üyeliği Ankara'nın onayına bağlı olan İsveç'te ırkçılık ve nefret dolu bir provokasyona imza atan Rasmus Paludan bir kez daha gündemde.
Türkiye'nin tepkisi sonrası İsveç Başbakanı geri adım atarken provokasyonun mimarı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, skandal bir açıklamaya imza attı.
Paludan, Ankara, İsveç'e NATO'ya giriş izni verene kadar her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakacağını açıkladı.
HER CUMA KURAN YAKMAKLA TEHDİT ETTİ
Sputnik International'da yer alan habere göre, Paludan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve adeta Türkiye'yi tehdit eden şu provokatif açıklamaya imza attı;
"Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu ilan edeceğim. Madem İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemiyor, bunu yapana kadar ona ifade özgürlüğünü öğretmem gerekiyor."
Aynı habere göre, Paludan bugün Kopenhag'da Türk büyükelçiliği dışında, biri cami yakınında ve biri Rusya büyükelçiliği yakınında olmak üzere üç yerde Kuran yakmayı planlıyor.
DANİMARKA DA İZİNE DE İHTİYACI YOK
İsveç'in aksine, Paludan'ın Danimarka'da izne de ihtiyacı yok. Ancak bir eylemi gerçekleştirmeden 24 saat önce yetkililere haber vermesi gerekiyor.
İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor.
KOPENHAG'DA ALÇAK SALDIRI
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak yeni bir provokasyonda bulundu.
İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, aynı provokasyonu bu kez Kopenhag'da gerçekleştirdi.
Paludan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına geldi. Aşırı sağcı lider, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kur'an-ı Kerim yaktı.
Rasmus Paludan, cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat çekmeye çalıştı. Cami cemaati, provokatöre karşı soğuk kanlılığını korudu. Cemaatin ileri gelenleri, provokasyondan uzak tutmak için, namazdan çıkanlara bölgeden uzaklaşmalarını telkin etti.
Danimarka polisi, cami çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, caddeyi giriş çıkışlara kapattı.
Bu esnada ellerinde su ve yangın söndürme tüpleri bulunan bir grup Müslüman gencin, polis tarafından uyarıldığı görüldü.
Paludan'ın provokasyonu esnasında camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi.
Aşırı sağcı isim, yaklaşık 40 dakika durduğu bölgeden yine polis korumasında ayrıldı.
"BU, DANİMARKALI MÜSLÜMAN AZINLIK AÇISINDAN BİR PROVOKASYONDUR"
Açıklamalarda bulunan cami gönüllüsü Filistinli Halid el-Subeyhi, ilk kez yaşanmayan bu duruma alışık oldukları yanıtını verdi.
Subeyhi, Paludan'ın iki yılı aşkın süredir Danimarka'da birçok caminin önünde bu provokasyonu gerçekleştirdiğini belirterek, "Bizim kendisine mesajımız şudur; 'Bunu yapma, bu ifade özgürlüğü değildir. Bu, Danimarkalı Müslüman azınlık açısından bir provokasyondur.'" ifadesini kullandı.
Halid el-Subeyhi, Müslüman toplumun provokasyona gelmeme konusunda dikkatli davrandığını belirterek, "Hasta bir adam. Dikkat çekmek için Müslümanları provoke etmek istiyor." diye konuştu.
Olayı görmek için bölgeye geldiğini aktaran Türk vatandaşı Sedat Güzel de "Danimarka vatandaşlarının yüzde 99'u Paludan'ın provokasyonlarına karşı." dedi.
Paludan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'da bir caminin yanı sıra Türk ve Rus büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını duyurmuş ve Danimarka makamları kendisine izin vermişti.
KUR'AN-I KERİM YAKTI PİŞMAN DEĞİLİM DEDİ
NATO üyeliği Ankara'nın onayına bağlı olan İsveç'te ırkçılık ve nefret dolu bir provokasyona imza atan Rasmus Paludan, Türk elçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Eyleme izin verilmesine Türkiye'den tepki yağarken provokasyonun mimarından skandal bir açıklama geldi. Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.
'PİŞMAN MISIN?' SORUSUNA SKANDAL YANIT
Türkiye'nin tepkisi sonrası İsveç Başbakanı geri adım atarken provokasyonun mimarı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, sessizliğini ülke basınına bozdu.
Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin tepki gösterdiği isim skandal bir açıklamaya imza attı.
Expressen gazetesine konuşan Paludan 'Türkiye'ye gol attığımda işte bu diye düşündüm' dedi ve ekledi; 'İşler hayal ettiğim gibi olmadı.'
Gazetenin 'pişman mısın?' sorusunu yönelttiği ırkçı siyasetçi şu cevabı verdi;
'Oh hayır. Bunu yaptım çünkü önemli siyasi sebepler olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum.'
UTANMADAN DERT YANDI: KORKUYORUM
İmza attığı provokasyondan sonra tehdit mesajları aldığını belirten Paludan, 'Çok somut tehditler alıyorum. Sosyal medyada dakikada beşi tehdit olmak üzere yaklaşık 20 mesaj alıyorum' dedi.
Paludan gazetenin 'korkuyor musun?' sorusuna ise şu yanıtı verdi;
'Evet, birisi açıkça beni öldüreceğini yazdığında korkabilirim.'
PALUDAN'IN SUÇ DOSYASI KABARIK
İngiliz Dailymail gazetesi ise "Müslüman bir ülkeyi incitmek için Kur'an-ı Kerim yakılmasının Türkiye'de sert tepkilere yol açması bekleniyor." ifadesini kullandı ve aşırı sağcı lider Rasmus Paludan'ın nefret ve ırkçılık suçlarındaki kabarık dosyasını inceledi.
TÜM MÜSLÜMANLARIN DANİMARKA'DAN SINIRDIŞI EDİLMESİNİ İSTEDİ
Dailymail'de yer alan habere göre, 41 yaşındaki Rasmus Paludan Kuzey Avrupa'da, son bir kaç yıldır 'İslam karşıtı siyasetin' merkezinde yer alıyor. Aynı zamanda İsveç vatandaşlığına da sahip olan Paludan, daha önce hem Danimarka'da hem de İsveç'te çirkin protestolara imza attı ve bu gösteriler her iki ülkede de şiddet dalgalarına neden oldu.
Danimarka'da 2017 yılında kurduğu aşırı sağcı siyasi parti Stram Kurs ile dikkatleri üzerine çeken Paludan, tüm Müslümanların Danimarka'dan sınır dışı edilmesi çağrısı ile de tanınıyor.
İsveç'in güneyindeki Malmö'de, İslam karşıtı gösteriler sonrası başlayan isyandan bir görüntü
IRKÇILIK VE İSLAM KARŞITI VİDEO YAYINLAMAKTAN HAPİS CEZASI ALDI
Paludan'a 2019 yılında 'ırkçılık' suçundan hapis cezası verildi ancak hapis cezası ertelendi.
2020 yılında partisinin sosyal medya kanallarından İslam karşıtı videolar yayınlamaktan suçlu bulunan Irkçı lider yeniden hapis cezasına çarptırıldı.
O dönem ırkçılık, iftira ve tehlikeli araç kullanma dahil olmak üzere 14 farklı suçlamayla karşı karşıya kalan Paludan yine akıllanmadı ve Eylül 2022'deki seçimler öncesinde düzenlediği mitinglerde yine Müslümanları hedef aldı ve Kuran-ı Kerim yakmaya çalıştı.
Paludan'ın geçtiğimiz yılın Nisan ayında İsveç'te düzenlediği bir mitingde çıkan çatışmalarda 40 kişi yaralanmıştı. Protestocular taşlarla saldırdıkları polislerin 4 aracını ateşe vermişti.
AKILALMAZ SÖZLER: EN GÜZELİ YER YÜZÜNDE TEK BİR MÜSLÜMAN KALMAMASI
Tek düşmanlarının 'İslam ve Müslümanlar' olduğunu her fırsatta dile getiren Paludan,Aralık 2018'de yayınlanan bir videosunda "En güzeli yeryüzünde tek bir Müslümanın kalmamış olması. O zaman nihai hedefimize ulaşmış olurduk." ifadelerini kullanmıştı.
NAZİ BAĞLANTISI İDDİASI
Stram Kurs partisi İsveç ve DANİMARKA'da 'Hard Line' olarak da biliniyor. Danimarka gazetesi 'Weekendavisen'in genel yayın yönetmeni Martin Krasnik, 2019 yılında kaleme aldığı bir makalede Stram Kurs'un lideri Rasmus Paludan'ın Nazi bağlantıları olduğunu öne sürmüştü. Ancak Irkçı lider bu iddiaları yalanlamıştı.
2019'DAN BERİ POLİS KORUMASINDA
Söz konusu haberde Paludan'ın skandal eylemi için 'Türkiye'de ve Arap dünyasının büyük bir bölümünde güçlü tepkilere neden oldu' denildi.
Paludan'ın İslam karşıtı ve tüm Müslümanların Danimarka'yı terk etmesini isteyen aşırı sağcı partinin lideri olduğunun altını çizen Expressen ırkçı siyasetçinin 2019'dan beri polis koruması altında yaşadığını belirtti.
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