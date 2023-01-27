İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan bu kez Kopenhag'da yaktı! "Her cuma Kur'an yakacağım" demişti

Subeyhi, Paludan'ın iki yılı aşkın süredir Danimarka'da birçok caminin önünde bu provokasyonu gerçekleştirdiğini belirterek, "Bizim kendisine mesajımız şudur; 'Bunu yapma, bu ifade özgürlüğü değildir. Bu, Danimarkalı Müslüman azınlık açısından bir provokasyondur.'" ifadesini kullandı.

Halid el-Subeyhi, Müslüman toplumun provokasyona gelmeme konusunda dikkatli davrandığını belirterek, "Hasta bir adam. Dikkat çekmek için Müslümanları provoke etmek istiyor." diye konuştu.