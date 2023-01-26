İsveç Demokrat Partisi'nden ikiyüzlü tavır! Kur'an yakmak özgürlük Paludan'a "aptal" demek hakaret
Aşırı ırkçı Rasmus Paludan'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından sular durulmuyor. Bu defa da İsveç Demokratlar Partisi, İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun cama astığı "Kitabı yakan aptalın görüşlerini paylaşmıyoruz" yazısına tepki göstererek "Paludan'a aptal diyemezler" savunmasıyla parlamentoya soru önergesi sundu.
İsveç'te hükümeti dışarıdan destekleyen İsveç Demokratlar Partisi, Kur'an-ı Kerim'i yakan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan için "Kitap yakan aptal" ifadesini kullanan İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu hakkında soru önergesi verdi.
Ulusal basına yansıyan haberlere göre İsveç Demokratlar Partisi Genel Sekreteri ve Milletvekili Björn Söder, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün yanıtlaması için parlamentoya soru önergesi sundu.
Önergede, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ı protesto etmek için İstanbul'da düzenlenen eylem hatırlatıldı.
İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerinin, konsolosluğun camına "Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz" yazısı astığı hatırlatılan önergede, "İsveçli yetkililer, ifade özgürlüğü çerçevesinde gösteri yapan birisi hakkında bu pankartı nasıl asabilir?" diye tepki gösterildi.
Sorumlular hakkında işlem yapılması istenen önergede, "İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşananlar nedeniyle bakan ne gibi önlemler almayı planlıyor?" diye soruldu.
HÜDA-PAR ve Kur'an Nesli Platformu üyeleri, 22 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ı protesto etmek için İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yapmıştı.
Eylem sırasında İsveç'in Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğunun camına konsolosluk görevlilerince, "Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz." yazılı kağıt asılmıştı.
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