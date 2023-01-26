İsveç Demokrat Partisi'nden ikiyüzlü tavır! Kur'an yakmak özgürlük Paludan'a "aptal" demek hakaret

İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerinin, konsolosluğun camına "Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz" yazısı astığı hatırlatılan önergede, "İsveçli yetkililer, ifade özgürlüğü çerçevesinde gösteri yapan birisi hakkında bu pankartı nasıl asabilir?" diye tepki gösterildi.