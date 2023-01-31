Kur’an-ı Kerim’i yakan Rasmus Paludan hakkında resen soruşturma başlatıldı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

NE OLMUŞTU?

Paludan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına geldi. Aşırı sağcı lider, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kur'an-ı Kerim yaktı.

Rasmus Paludan, cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat çekmeye çalıştı. Cami cemaati, provokatöre karşı soğuk kanlılığını korudu. Cemaatin ileri gelenleri, provokasyondan uzak tutmak için, namazdan çıkanlara bölgeden uzaklaşmalarını telkin etti.

Danimarka polisi, cami çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, caddeyi giriş çıkışlara kapattı. Bu esnada ellerinde su ve yangın söndürme tüpleri bulunan bir grup Müslüman gencin, polis tarafından uyarıldığı görüldü. Paludan'ın provokasyonu esnasında camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi.