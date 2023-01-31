Kur'an-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan hakkında resen soruşturma başlatıldı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kur'an-ı Kerim'e saldıran Paludan ve Wagensveld hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kur'an-ı Kerim'e saldıran Paludan ve Wagensveld hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlattı.
NE OLMUŞTU?
Paludan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına geldi. Aşırı sağcı lider, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kur'an-ı Kerim yaktı.
Rasmus Paludan, cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat çekmeye çalıştı. Cami cemaati, provokatöre karşı soğuk kanlılığını korudu. Cemaatin ileri gelenleri, provokasyondan uzak tutmak için, namazdan çıkanlara bölgeden uzaklaşmalarını telkin etti.
Danimarka polisi, cami çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, caddeyi giriş çıkışlara kapattı. Bu esnada ellerinde su ve yangın söndürme tüpleri bulunan bir grup Müslüman gencin, polis tarafından uyarıldığı görüldü. Paludan'ın provokasyonu esnasında camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi.
İSVEÇ'TE DE KUR'AN-I KERİM YAKMIŞTI
İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.
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