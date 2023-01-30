Türkiye'nin NATO'daki gücü darbe destekçisi John Bolton'u çılgına çevirdi! Operasyona başladı! Skandal mesaj
Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, canlı yayında 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. Darbeyi açık bir şekilde desteklediğini itiraf eden Bolton'dan yine bir skandal geldi. İsveç basınına konuşan Bolton, 'Türkiye NATO'dan çıkarılmalı' dedi.
Türkiye'nin NATO için önemi her geçen gün artarkan ABD'nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton' yine skandal ifadeler kullandı. Son olarak, Türkiye'nin dünyadaki tüm NATO karargahları ve üsleri, istihbarat akışlarını Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilecek yazılımla sağlayacağı öğrenilirken Bolton, İsveç basınına küstah açıklamalarda bulundu.
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, daha önce bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımlamıştı. Türkiye ile ilgili skandal sözler söyleyen Bolton bu kez de İsveç basınına verdiği röportajda Türkiye'yi hedef aldı.
İsveç basınına konuşan Bolton, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğini söyledi. Haberde, Bolton'un Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini sabote ettiğini belirttiği yazıldı.
'GEREKİRSE NATO'YU FESİH EDELİM"
NATO üyesi bir ülkenin dışlamanın mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt veren Bolton, "Uluslararası hukuktaki rebus sic statibus maddesi hemen hemen her şeye izin verir. NATO'ya katılmak isteyip istemediklerini seçebilirler. Ya da NATO'yu feshedip yeniden kurabiliriz. Bunu çözmenin birçok yolu var," diyerek Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak için gerekirse NATO'yu feshedebileceklerini gündeme getirdi.
Türkiye'nin S-400'leri neden aldığını da unutarak ABD'nin Erdoğan'ı durdurmaya çalıştığını ABD'nin Patriot sisteminin satışına onay verdiğini ileri sürdü.
F-16 süreci üzerine de konuşan Bolton, skandal ifadelerini sürdüdü. 'Erdoğan'ı yatıştırmamak için Mayıs'taki Türkiye seçimleri sonrasını beklemek gerektiğini' belirtti.
Geçtiğimiz günlerde, The Wall Street Journal'a makale yazan Bolton, "Batı'nın, Türkiye'deki muhalefetin yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarı şansı elde etmesini sağlamaya yardım etmek için cesur bir adım atması halinde Erdoğan'ın durdurulma şansı söz konusu" demişti.
Muhalefetin etkili bir kampanya yürütmesi ve birlik içinde kalması halinde Erdoğan'ın seçimde yenileceğini öne süren John Bolton, "Erdoğan'a karşı koyulmazsa, işler daha da kötüye gidecek" iddiasında bulunmuştu.
"BAŞKA ÜLKELERDE DARBE YAPILMASINA YARDIM ETTİM"
Geçtiğimiz aylarda, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında dikkat çeken bir tartışma yaşanmıştı. Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söylemişti.
Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."
15 TEMMUZ HAİN DARBE GECESİNİ DESTEKLEDİ
Bolton'ın ağzından kaçırdığı darbe itirafı, akıllara 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesini getirmişti. Bolton, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında katıldığı FOX News canlı yayınında açık açık darbe yanlısı olduğunu söylemişti. Canlı yayında Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine de skandal ifadeler kullanan Bolton, Türkiye nefretinin yanında İslam düşmanlığını da gözler önüne sermişti.
Darbe girişimi gecesi yapılan canlı yayına düşünce kuruluşu American Enterprise Enstitüsü uzmanı olarak katılan Bolton, "Türk ordusuna Erdoğan'ın yıkmaya çalıştığı anayasayı koruma yetkisi verildiğini" iddiasında bulunmuştu.
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