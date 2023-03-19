İzmir'de hadsiz kongre! Japon asıllı ABD'li profesör Francis Fukuyama'dan skandal sözler | Muhalefet adına oy istemeye soyundu
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" etkiliğine konuşmacı olarak katılan Japon asıllı ABD'li Prof. Dr. Francis Fukuyama, 14 Mayıs seçimleri için adeta muhalefet adına oy istemeye soyundu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" ismiyle düzenlediği etkinlik, yabancıların Türkiye'nin iç işlerine yönelik müdahale skandalına sahne oldu.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Liberalizm ve neo-liberalizmin geldiği noktanın insanlık için gelebilecek son nokta olduğu yönündeki fikirleriyle tanınan Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Francis Fukuyama, çevrimiçi katıldığı kongrede haddini aşan ifadeler kullandı.
İç siyasete yön vermeye çalışan ve adeta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla konuşarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapılan 'diktatör' iftiralarına atıfta bulunan Prof. Dr. Fukuyama, 14 Mayıs seçimleri için adeta muhalefet adına oy istemeye soyundu.
SEÇİM PROPAGANDASI MI?
Fukuyama'nın Türkiye'ye yönelik hadsiz sözleri, "Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üzerine vazife olmamasına rağmen iktisat kongresi düzenleme inadının altında yabancılara seçim öncesi Türkiye'nin içişlerine müdahale için bir platform oluşturma amacı mı vardı?" sorusunu gündeme getirdi.
Kongreye çevrimiçi katılan Prof. Dr. Francis Fukuyama, "Küresel Siyaset, Demokrasi ve Türkiye" başlığıyla bir sunum yaptı. "Global trendde otoriteryen hükümetler nezdinde Türkiye'nin artık lider örneklerden biri olduğunu" söyleyerek algı çalışması yapan Prof. Dr. Fukuyama, "Türkiye'nin demokrasisini yenilemesinin yeni bir modeli karşımızda. Çünkü birkaç ay içerisinde seçimleriniz var. Türkiye'de demokrasinin yenilenmesi ve daha güzel temellere oturtulması adına bir şans var. Muhalefetin seçimleri kazanması umudu var" sözleriyle 14 Mayıs seçimleri için muhalefet adına oy istedi.
Fukuyama'nın seçim propagandasına dönüşen konuşması dinleyenleri şok etti. Bir bilim adamına yakışmayacak ifadelerle Türkiye'nin iç siyasetine burnunu sokmaya çalışan Fukuyama'nın tavrı tepkiyle karşılandı.
KONGREDE SİYASİ ŞOV GÜNÜ
Öte yandan sözde iktisat kongresi adıyla yapılan etkinlik, bugün CHP ve ittifak kurduğu partilerin seçim propagandası arenasına dönüşecek. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile 6'lı koalisyonda yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 16.00'da kongrede konuşma yapacak.
CHP örgütü Kılıçdaroğlu'nu havalimanında karşılayarak kongrenin yapılacağı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne kadar getirerek kongreyi adeta CHP ve ortaklarınının seçim şovuna dönüştürecek. Başkan Soyer'in sözde iktisat kongresi adı altında düzenlemekte inat ettiği etkinlik için, "Siyaset üstü bir platform olacak" şeklindeki sözlerinin kandırmaca olduğu da böylece bir kez daha tescillenecek.
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