Twitter’da algı operasyonuna tepkiler büyüyor! Seçmen tercihine müdahale mi ediliyor? Twitter dezenformasyonu kabul etti

Arvas, "Twitter'ın Türkiye'de manipülasyon aracı olarak kullanılması aslında çok eskiye dayanıyor. Geldiğimiz noktadaysa ocak ayının başı itibarıyla Türkiye'de kullanıcılar çok fazla paylaşılan etkişeşim alan bir hesabın önüne çıktığını düşünürken şu an baktığımızda bu paylaşımların tek özelliklerin daha çok iktidar karşıtı olduklarını ve bunun da tüm Türkiye'nin ana sayfasına düşürüldüğünü gördük." ifadelerini kullandı.