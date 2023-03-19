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Twitter'da algı operasyonuna tepkiler büyüyor! Seçmen tercihine müdahale mi ediliyor? Twitter dezenformasyonu kabul etti

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Giriş Tarihi: 19.03.2023 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
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Twitter’da algı operasyonuna tepkiler büyüyor! Seçmen tercihine müdahale mi ediliyor? Twitter dezenformasyonu kabul etti

Twitter başta olmak üzere sosyal medyada 14 Mayıs seçimleri için algı operasyonu mu yürütülüyor? Yerli ve milli hesaplara Twitter, sansür mü uyguluyor? Twitter bu durum karşısında neden sessiz kalıyor? Detayları haberimizde...

Twitter 14 Mayıs seçimiyle ilgili manipülasyon mu yapıyor?

Twitter kulanıcıları istemedikleri muhalif hesapları önlerinde görüyorlar ancak takip ettikleri hesapların etkileşimi çok olmasına rağmen bir türlü sayfasında görünmüyor.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Twitter ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Arvas, "Twitter'ın Türkiye'de manipülasyon aracı olarak kullanılması aslında çok eskiye dayanıyor. Geldiğimiz noktadaysa ocak ayının başı itibarıyla Türkiye'de kullanıcılar çok fazla paylaşılan etkişeşim alan bir hesabın önüne çıktığını düşünürken şu an baktığımızda bu paylaşımların tek özelliklerin daha çok iktidar karşıtı olduklarını ve bunun da tüm Türkiye'nin ana sayfasına düşürüldüğünü gördük." ifadelerini kullandı.

Twitter'da dezenformasyon yapan hesapların bir çoğu FETÖ ve PKK kaynaklı.

- Sadece bunu yapmıyorlar aslında gerçek paylaşım yapan insanların paylaşımların altına saldırılar düzenliyorlar. Bunun amacıysa başka insanların hakikati söylemesini engellemek.

A HABER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

A Haber, A News ve Sabah'ın yaptığı haberlerin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tepkilerin ardından Twitter konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Elon Musk, algoritmalarının aşırı derece karmaşık olduğunu söylerken, yeni bir düzenleme içinde olduklarını da ifade etti.

Trollerin açtığı hesaplarla anketler yapılıyor!

Musktan Twitterda manipülasyon yanıtı

Twitter’da algı operasyonuna tepkiler büyüyor TWİTTER'DA ALGI OPERASYONUNA TEPKİLER BÜYÜYOR

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