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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Sınırda 1'i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2023
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Sınırda 1’i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu, 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

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