Koalisyon cumhurbaşkanı yardımcısı sayısını 8’e mi çıkarıyor? Kim, hangi koltuğun peşinde?

Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Allah muhafaza 15 Mayıs'ta böyle bir yapı Türkiye'de bugün yaşadıklarımız pilot proje olarak sonrasında yaşayacaklarımızın somut örnekleri olarak çok ama çok önemli mesajlar veriyor. Tam olarak bir garabet oluyor. Toplum hem deprem bölgesinde hem de Türkiye'nin diğer noktalarında 'O onla mı görüştü? O ondan ne istedi?' insanların gündemi nu değil. Özellikle deprem bölgesinde insanlar var olma mücadelesi veriyor. İnsanların şu anda yaşadıkları siyasi gündemin çok uzağında.