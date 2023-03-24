Koalisyon cumhurbaşkanı yardımcısı sayısını 8'e mi çıkarıyor? Kim, hangi koltuğun peşinde?
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ittifak ortaklarını hedef alan zehir zemberek açıklamalarına CHP’den ilk yorum geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç İYİ Parti ile aralarında sorun olmadığını dile getirdi, ''Ağıralioğlu'nun açıklaması kendisini bağlar'' dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise 'Kumpas lafını hak etmedik'' ifadelerini kullandı. Bunun yanında siyaset belki de hiç bu kadar terörle iç içe geçmemişti. Teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakacaklarını söyleyen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, bir gün sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü sonrasında ise aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekleri mesajını verdi. çok geçmeden PKK elebaşlarından Duran Kalkan'dan da 6'lı koalisyona destek geldi. Siyasetin öne çıkan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirirken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu emekli zam yasası, Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs stratejileri hakkında önemli açıklamalar yaptı.
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun 7'li koalisyonu hedef alan sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan ''şahsi düşüncesi'' yorumu geldi, tepkisiz kaldı. CHP ile İYİ Parti arasında sorun olmadığını savundu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise ses yükseltti. HDP'li Sırrı Sakık yerel seçimlerdeki işbirliğini hatırlattı Ağıralioğlu'na, ''Oylarımızı alıp belediyeler kazanılınca sesin çıkmadı'' diye seslendi.
HDP'nin öncülük ettiği Emek ve Özgürlük ittifakı aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. Dikkatler HDP'nin terör bağlantısına odaklanmışken terörist ele başı Duran Kalkan'dan açıklama geldi. PKK elebaşı Duran Kalkan saklandığı sığınakta röportaj verdi. Örgüt medyasına konuşan eli kanlı elebaşı Kalkan muhalefete destek mesajı gönderdi, "Güçlenecekler inanıyoruz" dedi.
Koalisyon bol bol neden koltuk dağıtıyor? Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısını 8'e mi çıkarıyorlar? İYİ Parti bundan sonra ne yol izleyecek? Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istiyor? Türkiye'yi nasıl pazarlık haline getirdiler? HDP'ye cumhurbaşkanı yardımcılığı ve hangi bakanlıklar verilecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu değerlendirdi.
Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Allah muhafaza 15 Mayıs'ta böyle bir yapı Türkiye'de bugün yaşadıklarımız pilot proje olarak sonrasında yaşayacaklarımızın somut örnekleri olarak çok ama çok önemli mesajlar veriyor. Tam olarak bir garabet oluyor. Toplum hem deprem bölgesinde hem de Türkiye'nin diğer noktalarında 'O onla mı görüştü? O ondan ne istedi?' insanların gündemi nu değil. Özellikle deprem bölgesinde insanlar var olma mücadelesi veriyor. İnsanların şu anda yaşadıkları siyasi gündemin çok uzağında.
6'lı masanın içinde büyük pazarlıklar dönüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edilince her şey olup bitti zannedenler aslında içerdeki mücadelenin şimdi dışarıya vuran bölümlerine tanık oluyor. Yavuz Ağıralioğlu'nun 'pusu kuruldu' sözleri kişisel bir görüşü yansıtmıyor. Aslında bu İYİ Parti Genel Merkezi'nde var olan havayı yansıtıyor ama zoraki birliktelik iktidarın eşiğine gelmişken çıkarları için insanları suskunlaştırıyor. İYİ Parti tabanı buna böyle bakmıyor.
Kandil'dekiler sürekli ve ısrarlı şekilde 'Öcalan'a özgürlük' diye başladıkları demokratik Türkiye inşa ediyoruz diye Türkiye'yi siyasi ameliyat masasına yatıracakları bildiğimiz ajandalarını açarak bize empoze etmeye çalışıyorlar. Muharrem İnce konusu, CHP ile bir durum var ortada aynı zamanda Türkiye'yi yönetmeye talip olan kişi 2 günde 45 bin imza topladı. Bu başlı başına bir sorun değil mi? Sosyal medyanın gazıyla, TikTok'tan hareketle Türkiye'yi yönetemezsiniz. Yani burada güçlü bir dip dalgası yok.
HANGİ BAKAN NEREDEN ADAY OLACAK
Muhalefetin burada açtığı bir pencere var buna dikkat etmek lazım. 'Bakanlar milletvekili olacaklar ve dokunulmazlık kazandırılacak' diye bir takım sözler var. Bu terminolojiye kapılmamak buna çok dikkat etmek lazım. Mevut görevdeki bütün bakanları suçlu gösteren ve dokunulmazlığı ihtiyacı varmış gibi algı yaratılıyor. Bu algıya prim vermemek lazım. Bu hem bakanlara hem de Türkiye'yi yönetenlere açık bir haksızlıktır.
Deprem ve depremin beraberinde getirdiği gerçeklikler var. Şu anda Ankara'da 600 bin insan deprem bölgesinden gelmiş ve yine yaşama mücadelesi veriyor. Bunların işçisi, öğrencisi, öğretmeni yani hepsini düşündüğünüz zaman çok önemli bir gerçeği yönetmeye çalışıyorsunuz. Günlük siyasetin ötesindeki konu budur. Bakanlar depremin ilk anında orada olan bu gerçekliği yaşayan ve iliklerinde hisseden insanlar. Süreci yöneten insanlar, Ankara'yı bilen insanlar ve sorunların çözümü için irade ve inisiyatif ortaya koyan insanlar. Bölgede 1-2 yıllık sürecek bir durum var ilginin sürekli orada olmasını sağlamak bakımından son derece anlamlı ve doğru bir hamle bakanların oradan aday gösterilmesi."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nar ekşisi yasaklandı mı? Nar ekşili soslar neden yasaklandı? Son tarih...
- EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? SGK EYT başvuru takibi sorgulama nasıl yapılır?
- Tuzla TOKİ CANLI YAYIN kura çekilişi! 24 Mart TOKİ Tuzla sonuçları PDF LİSTESİ 2023! e-Devlet sorgulama ekranı
- ALES ne zaman 2023? ALES/12,3 sınavı hangi ay ve tarihte yapılacak? ÖSYM Akademik Takvim
- 23 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu hafta mı?
- Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?
- Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK, TEFE-TÜFE...
- SSK, Bağkur, 4C ve EYT'li istisnasız kadroda! Eksik primi olana erken emeklilik! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...