24 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Anketler üzerinden algı çalışması! ABD’nin 14 Mayıs planı! Perde arkasını A Haber’de anlattı: Mahalle mahalle çalışıyorlar

Anketler üzerinden algı çalışması! ABD’nin 14 Mayıs planı! Perde arkasını A Haber’de anlattı: Mahalle mahalle çalışıyorlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.03.2023 13:05
ABD Türkiye’deki seçime etki mi ediyor? Sosyal medyadan ve anketler üzerinden seçime müdahale mi? ABD’li danışmanlık firması bazı illerde neden anketler yapıyor? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı A Haber'de anlattı. Bursalı, "Aynı şekilde ABD’li ünlü bir danışmanlık şirketinin yine ekibi Türkiye’ye geldi bunlar bir çalışma yapıyor. Özellikle Cumhur İttifakı’nın fazla oy aldığı yerlerde mahalle mahalle ev ev çalışmalara devam ediyorlar. Burada hangi mahallelerde hangi evlerde daha çok Cumhur İttifakı’na oy çıkmışsa ikinci bir ekip buralara gidiyor ve burada özel bildiğiniz şimdiden seçim çalışmaları başladı. Seçim sonrasına yönelik vaatlerde bulunuyorlar ve tercihlerini değiştirmek üzere manipülasyon çalışmalarına devam ediyorlar." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
7’li koalisyonun PKK ve FETÖ vaadi!
7’li koalisyonun PKK ve FETÖ vaadi!
Mahalle mahalle çalışıyorlar
"Mahalle mahalle çalışıyorlar"
Hatay için hemen şimdi
Hatay için hemen şimdi
Ayasofya’nın zincirleri nasıl kırıldı?
Ayasofya’nın zincirleri nasıl kırıldı?
İlk cumada ziyaretçi akını
İlk cumada ziyaretçi akını
HDP tepkisi: Ha Demirtaş ha Kılıçdaroğlu
HDP tepkisi: Ha Demirtaş ha Kılıçdaroğlu
Masada yeni şartlar! Kim, hangi koltuğun peşinde?
Masada yeni şartlar! Kim, hangi koltuğun peşinde?
Paris’te uykusuz gece! Ortalık karıştı
Paris'te uykusuz gece! Ortalık karıştı
Taban maaş 7.500 TL oluyor
Taban maaş 7.500 TL oluyor
45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu
45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu
Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!
Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!
3 dönem kuralı kimlere uygulanacak?
3 dönem kuralı kimlere uygulanacak?
Daha Fazla Video Göster