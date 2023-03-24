Anketler üzerinden algı çalışması! ABD’nin 14 Mayıs planı! Perde arkasını A Haber’de anlattı: Mahalle mahalle çalışıyorlar

ABD Türkiye’deki seçime etki mi ediyor? Sosyal medyadan ve anketler üzerinden seçime müdahale mi? ABD’li danışmanlık firması bazı illerde neden anketler yapıyor? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı A Haber'de anlattı. Bursalı, "Aynı şekilde ABD’li ünlü bir danışmanlık şirketinin yine ekibi Türkiye’ye geldi bunlar bir çalışma yapıyor. Özellikle Cumhur İttifakı’nın fazla oy aldığı yerlerde mahalle mahalle ev ev çalışmalara devam ediyorlar. Burada hangi mahallelerde hangi evlerde daha çok Cumhur İttifakı’na oy çıkmışsa ikinci bir ekip buralara gidiyor ve burada özel bildiğiniz şimdiden seçim çalışmaları başladı. Seçim sonrasına yönelik vaatlerde bulunuyorlar ve tercihlerini değiştirmek üzere manipülasyon çalışmalarına devam ediyorlar." dedi.

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