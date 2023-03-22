Twitter’dan Yavuz Ağıralioğlu’na siyasi operasyon! FETÖ ve PKK hesapları sonrası yeni rezalet! Listeden kaldırdılar...

MUSK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

FETÖ ve PKK'lı hesapların ön plana çıkarılmasına ilişkin haber sonrası, Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan açıklama geldi. Musk algoritmalarının son derece karışık olduğunu kabul ederken, sorunları çözmeye yönelik çalışmalara başladıklarını ifade etti. Musk geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada Twitter'ı satın almadan önce platformun manipülasyon amacıyla kullanıldığı belirtmişti. Musk "Ne okumak isteyebileceğinizi tahmin etmeye çalışıyor. Bunu yaparken, siz bunun olduğunu fark etmeden bakış açılarınızı istemeden de olsa manipüle ediyor" ifadelerini kullanmıştı.