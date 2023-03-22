Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na siyasi operasyon! FETÖ ve PKK hesapları sonrası yeni rezalet! Listeden kaldırdılar...
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP-HDP arasındaki ittifaka yönelik tepkisi bugün siyasetin gündemine damga vururken Ağıralioğlu'nun sözleri sosyal medyada da gündem oldu. Ağıralioğlu, "Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağız." ifadelerini kullanırken, bu sözler Twitter'da en çok konuşulanlar arasında girdi. Ancak Twitter Ağıralioğlu'nun isminin gündem olmasını sansürleyerek gündemdeki konular arasından kaldırdı. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından HDP'de büyük sevinç yaşandı. HDP ile CHP arasında başlayan işbirliği de resmileşirken HDP aday çıkartmayacağını duyurdu.
Yaşanan bu kirli ittifaka yönelik İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir açıklama gelmezken İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu yaşanan sürece yönelik eleştiri yağmurunda bulundu.
"BİZE PUSU KURULMASINDAN RAHATSIZIZ"
Kendilerine pusu kurulduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Sandıkta yüzde 80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Cumhurbaşkanlığı masasını, bölücülüğe pazarlık masasına çevirdiniz. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." dedi.
"PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEDİNİZ, APO'YA KATİL DEMEDİNİZ"
HDP ile yapılan pazarlığı doğru bulmayan Ağırlioğlu,"Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum. en terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz." şeklinde konuştu.
BİNLERCE TWEET ATILDI
Ağıraloğlu, bu sözleri sonrası Twitter'da en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yerleşti. Yavuz Ağıralioğlu hakkında yaklaşık 1 saat içinde yaklaşık 60 bin tweet atıldı.
TWİTTER LİSTEDEN KALDIRDI
Ancak son günlerde, muhalif hesapları öne çıkaran algoritması ile tepkilerin odağında olan, sosyal medya platformu Twitter, atılan binlerce Tweete rağmen, Ağıralıoğlu'nu gündemdekiler listesinden tamamen düşürdü.
TWİTTER'DA FETÖ VE PKK YANLISI HESAPLARI ÖN PLANA ÇIKARMA OPERASYONU
A Haber'in gündeme getirdiği olayda Twitter başta olmak üzere sosyal medyada her seçim öncesi yerli ve milli içeriklerin perdelenip, muhalif paylaşımların ön plana çıkarılması durumu başka bir boyuta taşınmıştı. 14 Mayıs'a kısa bir süre kala FETÖ ve PKK yanlısı hesapların özellikle Twitter'da 'Sana Özel ve Takip Edilenler' algoritması adı altında bilinçli olarak kullanıcıların karşısına çıkarıldığı görülmüştü.
MUSK'TAN AÇIKLAMA GELDİ
FETÖ ve PKK'lı hesapların ön plana çıkarılmasına ilişkin haber sonrası, Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan açıklama geldi. Musk algoritmalarının son derece karışık olduğunu kabul ederken, sorunları çözmeye yönelik çalışmalara başladıklarını ifade etti. Musk geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada Twitter'ı satın almadan önce platformun manipülasyon amacıyla kullanıldığı belirtmişti. Musk "Ne okumak isteyebileceğinizi tahmin etmeye çalışıyor. Bunu yaparken, siz bunun olduğunu fark etmeden bakış açılarınızı istemeden de olsa manipüle ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor! Kan şekerini sadece o dengeliyor! İşte tokluk hissini sağlayan o besinler...
- MUKABELE oku-dinle-takip et 2023 | TV mukabele yayın akışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? Dinde mukabele ne demek?
- EYT’lilere 90+25 çözümü emeklilik ışığını yaktı! Kapsam belli oldu, 7440 yapılandırmada tablo şekillendi! İHYA, İsteğe bağlı sigorta, GSS, prim borcu
- İlk sahurda pirinç pilavı yenir mi, sünnet mi? Pirinç yemek şart mı?
- İlk teravih namazı saat kaçta kılınacak? İllere göre saat listesi! Teravih namazı nasıl, evde kılınır mı? Diyanet açıklaması...
- Ramazan Fidyesi 2023 ne kadar? Fidye Ramazan'dan önce mi sonra mı verilir? Diyanet anneye, kardeşe, akrabaya verilir mi?
- EYT'linin Nisan ayında keyfi katlanacak! 2000 ö. - 2000 + 2008 arası ve 2008 s. için ayrı hesap! Miktar netleşiyor, 3 ödeme yapılacak...
- TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! 2023 TOKİ Kütahya, Sivas, Mersin, Sakarya arsa çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?
- TOKİ SIRA NO ÖĞRENME EKRANI | TOKİ kura çekiliş numarası nasıl öğrenilir? e-devlet kura numarası sorgulama
- Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden, istifa edecek mi? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?
- Oruçluyken öpmek orucu bozar mı? Öpmek oruca etki eder mi, bozar mı?
- Kolonya kullanmak orucu bozar mı? Diyanet niyetliyken kolonya sürmek, göz damlası kullanmak orucu bozar mı?