Yavuz Ağıralioğlu’nın CHP’li TROLLER isyanı! CHP gerçeğini deşifre ettiler

Ağıralioğlu, "3 günde 25 yıllık küfredildi. Hükümet çok tahammülsüzmüş. Elinize güç geçince ne yapacağınızı bize göstermiş insanlarsınız. Siz bize ihtiyacınız olmadığınızı düşündüğünüz andan itibaren bize parmak sallarken aslında tamahhül eşiklerinizin olmadığını gösteren insanlarsınız." şeklinde konuştu.

Ağıralioğlu'nun sözleri eski CHP'li, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu yönetimini hedef alan açıklamalarını akıllara getirdi.

İnce, "CHP'nin genel merkezinin trolleri. CHP genel merkezinden yönetiliyor bu hesaplar." ifadelerini kullanmıştı.