Yavuz Ağıralioğlu'nın CHP'li TROLLER isyanı! CHP gerçeğini deşifre ettiler
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, ''Sosyal medya trolleri'' isyanı CHP gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki eski CHP'li Muharrem İnce de geçtğimiz günlerde bu konudaki rahatsızlığını dile getirmiş, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Kamouyu Araştırmacısı Murat Gezici de muhalefetin baskıcı tutumuna tepki göstermişti.
Ağıralioğlu, "3 günde 25 yıllık küfredildi. Hükümet çok tahammülsüzmüş. Elinize güç geçince ne yapacağınızı bize göstermiş insanlarsınız. Siz bize ihtiyacınız olmadığınızı düşündüğünüz andan itibaren bize parmak sallarken aslında tamahhül eşiklerinizin olmadığını gösteren insanlarsınız." şeklinde konuştu.
Ağıralioğlu'nun sözleri eski CHP'li, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu yönetimini hedef alan açıklamalarını akıllara getirdi.
İnce, "CHP'nin genel merkezinin trolleri. CHP genel merkezinden yönetiliyor bu hesaplar." ifadelerini kullanmıştı.
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici de muhalefetin baskıcı tutumuna tepki göstermişti.
Gezici, "İktidar 20 yıldır burada gelip bizim kafamıza sopa dayanmadı. Erdoğan düşmanlığı bahsediliyor ya Erdoğan gelip de benim kafama balyozlala vurmadı beni bu şekilde tehdit etmedi. Gelecekte ülkeyi yönetmeye talip olan birinin tarzına bakın." demişti.
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