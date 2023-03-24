İYİ'ce karıştı! Önce Yavuz Ağıralioğlu, sonra Erhan Usta! İYİ Parti'de HDP çatlağı büyüyor

Kandil'in siyasi uzantısı olan HDP ile pazarlık yaparak kendisini desteklemesini sağlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi, İYİ Parti'de adeta deprem etkisi yarattı. Kılıçdaroğlu'nun adına en başından beri muhalif olan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, HDP ile yapılan pazarlık üzerinden CHP, İYİ Parti ve Meral Akşener'i adeta topa tuttu. İYİ Parti kanadından bir başka tepki de Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Usta, TBMM'de Kürtçe konuşulmasına ilişkin asılsız çıkışa tepki gösterdi.