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Haberler Galeri İYİ'ce karıştı! Önce Yavuz Ağıralioğlu, sonra Erhan Usta! İYİ Parti'de HDP çatlağı büyüyor

İYİ'ce karıştı! Önce Yavuz Ağıralioğlu, sonra Erhan Usta! İYİ Parti'de HDP çatlağı büyüyor

Kandil'in siyasi uzantısı olan HDP ile pazarlık yaparak kendisini desteklemesini sağlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi, İYİ Parti'de adeta deprem etkisi yarattı. Kılıçdaroğlu'nun adına en başından beri muhalif olan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, HDP ile yapılan pazarlık üzerinden CHP, İYİ Parti ve Meral Akşener'i adeta topa tuttu. İYİ Parti kanadından bir başka tepki de Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Usta, TBMM'de Kürtçe konuşulmasına ilişkin asılsız çıkışa tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 09:36
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İYİ’ce karıştı! Önce Yavuz Ağıralioğlu, sonra Erhan Usta! İYİ Parti’de HDP çatlağı büyüyor

Kısa süre önce terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye tehlikeli tavizler vererek istediğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'de depreme yol açtı. Kılıçdaroğlu ismine en başından beri muhalif olan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, basın açıklamasında koltuk sevdası uğruna yapılan terör pazarlığını eleştiri yağmuruna tuttu. Bu açıklama sonrası İYİ Parti'deki kafa karışıklığı ve HDP'ye olan yakınlaşma ve dolaylı yoldan onay rahatsızlığın boyutunu büyüttü.

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İYİ’ce karıştı! Önce Yavuz Ağıralioğlu, sonra Erhan Usta! İYİ Parti’de HDP çatlağı büyüyor

Ağıralioğlu'nun partiden istifa etmeyi düşünmediği öğrenilirken, İYİ Parti'de disiplin kurulunun herhangi bir ihraç süreci başlatıp başlatmayacağı merakla beklenirken partide böyle bir sürecin işletilmeyeceğine ilişkin açıklamalar yapıldı. Ancak açıklamalar resmi değil.

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İYİ’ce karıştı! Önce Yavuz Ağıralioğlu, sonra Erhan Usta! İYİ Parti’de HDP çatlağı büyüyor

GÜÇLENDİRİLMİŞ KILIÇDAROĞLU SİSTEMİNE HİZMET ETTİRİLDİ
"Güçlendirilmiş parlamenter sistem yerine güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu modeli sunuldu" diyen Ağıralioğlu, HDP ile terör örgütü arasındaki güçlü bağa işaret ederek, "Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. PKK'ya bir kere katil diyemediniz. Sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin örselenmesine razı değilim. İktidar olmadan bu kadar kuralsızlığı tehlikeli gördük" ifadelerini kullanmıştı.

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İYİ’ce karıştı! Önce Yavuz Ağıralioğlu, sonra Erhan Usta! İYİ Parti’de HDP çatlağı büyüyor

İYİ PARTİ'DE HDP RAHATSIZLIĞI
Ağıralioğlu'nun eleştiri yağmuru sonrası İYİ Parti içindeki huzursuzluk yeni bir boyut kazandı. Parti içinde HDP'yi savunur pozisyona düşmekten büyük rahatsızlık duyulduğu ve bu durumun yüksek sesle gündeme getirildiği belirtildi.

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İYİ’ce karıştı! Önce Yavuz Ağıralioğlu, sonra Erhan Usta! İYİ Parti’de HDP çatlağı büyüyor

"RESMİ DİLİMİZ VE HEPİMİZİN ANLAYACAĞI DİL TÜRKÇEDİR"
Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de Kürtçe konuşulmasına ilişkin asılsız çıkışına, katıldığı bir programda tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Meclis'te hepimizin anlayabileceği dil Türkçedir, ortak dilimizdir. Kürtçeyi de çok az insanın anlaması gibi bir durum ortadayken, onun o şekilde konuşulmasını ben doğru bulmuyorum" demiş ve ittifaktaki çatlağı gözler önüne sermişti.