15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
ABONE OL
Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Kahramanmaraş depremiyle ilgili yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Erdoğan, "2 milyon 400 bin insanımıza barınma imkanı sağlıyoruz" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA