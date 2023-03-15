Ayhan Bilgen AK Parti’ye mi katılacak? 14 Mayıs’a doğru flaş gelişme

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU?

6'lı koalisyonda Cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle çıkan kriz sonrası Meral Akşener'in masaya geri dönmesiyle birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak duyurulurken; Cumhur İttifakı cephesinde de HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi gibi partilerle temaslar devam ediyor.