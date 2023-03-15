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Ayhan Bilgen AK Parti'ye mi katılacak? 14 Mayıs'a doğru flaş gelişme

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Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Ayhan Bilgen AK Parti’ye mi katılacak? 14 Mayıs’a doğru flaş gelişme

Son dakika haberi | 14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken, partiler arasındaki temaslar da hızlandı. Cumhur İttifakı'nın seçime yönelik çalışmaları devam ederken, flaş bir gelişme de yaşandı. Kulislerde konuşulan iddiaya göre HDP'den istifa ederek SES Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'in AK Parti saflarına katılacağı belirtildi. İşte detaylar...

14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere doğru adım adım yaklaşılırken, YSK'nın seçim takvimini açıklamasıyla sürece ilişkin detaylar da netleşti. YSK'nın kararının ardından seçime girecek partiler arasındaki ittifak ve iş birliği görüşmeleri de hızlandı.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU?
6'lı koalisyonda Cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle çıkan kriz sonrası Meral Akşener'in masaya geri dönmesiyle birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak duyurulurken; Cumhur İttifakı cephesinde de HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi gibi partilerle temaslar devam ediyor.

AYHAN BİLGEN AK PARTİ YOLUNDA MI?
Kritik bir gelişme daha yaşandı. Kimlik siyaseti yapılıyor gerekçesiyle HDP'den isitfa ederek SES Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'in AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor.

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen ile AK Parti arasında önümüzdeki günlerde resmi temasın sağlanacağı Kars eski Belediye Başkanının AK Parti'den gelecek teklife sıcak bakacağı konuşuluyor. Bilgen'in 6'lı koalisyona mesafeli olduğu biliniyor.

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