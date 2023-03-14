CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'da "Necip Fazıl Kısakürek" gafı! Usta kalem için "şair galiba" dedi

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SON DÖNEMDEKİ BAZI GAFLARI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde imza attığı gaflar akıllarda...

Geçtiğimiz ay Gaziantep'te konuşma yaptığı esnada Gaziantep'te olduğunu unutan Kılıçdaroğlu "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek gaf yaptı.

Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekti.