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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın acı günü! Annesi Fahriye Yıldırım vefat etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın acı günü! Annesi Fahriye Yıldırım vefat etti

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti. Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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