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Başkan Erdoğan grup toplantısında izletti: Vatandaş can derdinde Millet İttifakı mal derdinde

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 13:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Depremzede vatandaşlar için yapılanları ve yapılacakları tek tek sıraladı. Seçim kampanyasını enkaz yıkıntıları önünde başlatan ve yalanlar söyleyen 6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara seslendi ve bu süreçte kendilerinin ne yaptığını 6’lı koalisyonun ne ile uğraştığını anlatan bir video izletti. İşte o görüntüler…
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