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Başkan Erdoğan’dan muhalefete kentsel dönüşüm tepkisi! İşte kentsel dönüşüm mücadelesini gözler önüne seren o video

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 12:58
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan’dan muhalefetin kentsel dönüşüm çalışmalarını engellemesine tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Kentsel dönüşüm çalışmalarında bugüne kadar yürüttüğümüz zorlu mücadeleyi şöyle kısaca bir hatırlayalım..." ifadelerini kullanarak kentsel dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmaları özetleyen bir video izletti.
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