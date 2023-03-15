CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 6 yılda 180 derece döndü

Ben bütün il başkanlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak tayin ettim, Mümkün mü? Mümkün. Engel var mı? Hiçbir engel yok.

İster ilkokul mezunu ister üniversite mezunu olsun. 'Hepsini ben Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak tayin ettim' diyecek. Bu olmaz diyoruz. Olur mu böyle şey.