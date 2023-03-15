15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 6 yılda 180 derece döndü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 6 yılda 180 derece döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
ABONE OL
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 6 yılda 180 derece döndü

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle çelişen açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Millet İttifakı'nın liderleri tarafından imzalanan 12 maddelik mutabakat metninde, ittifakta yer alan 5 Genel Başkan ile İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı taahhüt altına alındı.

Altılı koalisyonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan etti ancak krizler bitmedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından 12 maddelik bir koalisyon metni yayınlandı.

Yayımlanan mutabakata göre; 5 Genel Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

Cumhurbaşkanı, 2 belediye başkanını uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atayacak.

7 Cumhurbaşkanı Yardımcılı sistemin açıklanmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, mutabakat metni CHP'ye yakın isimler de dahil olmak üzere birçok kişiyi çileden çıkarttı.

"DEVLETİ ÇÖKERTİRSİNİZ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 31 Ocak 2017 tarihinde bir televizyon programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısına yönelik olarak "Devleti çökertirsiniz" açıklamalarında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı sayısına yönelik yaptığı açıklamada, "Diyelim ki Sayın Erdoğan son derece tarafsız davrandı. Bir başka cumhurbaşkanı geldi şöyle bir karar aldı:

Ben bütün il başkanlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak tayin ettim, Mümkün mü? Mümkün. Engel var mı? Hiçbir engel yok.

İster ilkokul mezunu ister üniversite mezunu olsun. 'Hepsini ben Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak tayin ettim' diyecek. Bu olmaz diyoruz. Olur mu böyle şey.

Böyle şey olmaması için düzenleme yapmanız lazım. O düzenlemeyi parlamentonun yapması lazım.

Ama kalkıp 'ben cumhurbaşkanıyım bunların hepsini atadım' dediğiniz andan itibaren devleti çökertirsiniz" ifadelerine yer vermişti.

6’lı koalisyona HDP’li yol haritası: Gezi Parkı ruhu 6'LI KOALİSYONA HDP'Lİ YOL HARİTASI: "GEZİ PARKI RUHU"
Babacan açıkladı: Türkiye’ye kaos vadediyorlar! BABACAN AÇIKLADI: TÜRKİYE'YE KAOS VADEDİYORLAR!
Savcı Sayan: 6’lı masada FETÖ’cü genel başkan var SAVCI SAYAN: 6'LI MASADA FETÖ'CÜ GENEL BAŞKAN VAR
Uysal’ın seçim analizi alay konusu oldu! UYSAL'IN SEÇİM ANALİZİ ALAY KONUSU OLDU!
6’lı koalisyonda cumhurbaşkanı yardımcılığı krizi! 6'LI KOALİSYONDA CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI KRİZİ!
6’lı koalisyona PKK’dan peş peşe destek açıklaması 6'LI KOALİSYONA PKK'DAN PEŞ PEŞE DESTEK AÇIKLAMASI
CHP’li Atıcı’dan masanın küçük ortaklarına ayar CHP'Lİ ATICI'DAN MASANIN KÜÇÜK ORTAKLARINA AYAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA