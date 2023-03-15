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Osmaniye'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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Osmaniye’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'de sabah saatlerinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 06.29 sıralarında merkez üssü Osmaniye olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.15 07:24:04 37.8480 37.3400 10.9 -.- 1.8 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 07:22:02 38.0278 37.5465 5.0 -.- 2.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 07:08:22 38.2563 37.1823 1.9 -.- 1.7 -.- ALEMBEY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:58:48 38.9545 42.0423 5.5 -.- 2.4 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS) İlksel
2023.03.15 06:57:07 35.9703 35.0968 21.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.15 06:55:44 37.1427 36.2765 5.0 -.- 1.7 -.- ARSLANLI-(OSMANIYE) İlksel
2023.03.15 06:43:03 37.9860 36.1522 5.0 -.- 1.8 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.15 06:38:13 37.1542 36.6855 8.8 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.15 06:35:27 38.2372 37.7650 5.0 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.15 06:33:28 38.3478 37.3488 5.0 -.- 2.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:29:53 37.1545 36.2902 5.0 -.- 4.1 -.- DERVISLI-(OSMANIYE) İlksel


2023.03.15 06:27:55 36.4073 36.2585 6.0 -.- 2.1 -.- MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel
2023.03.15 06:24:07 38.2313 37.7038 7.4 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.15 06:21:06 38.3128 39.3953 5.3 -.- 2.4 -.- CAYBASI-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.03.15 06:14:34 37.5393 37.2310 5.5 -.- 1.9 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:11:35 37.8810 36.3683 5.3 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:10:59 37.8975 36.3327 24.6 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:04:18 38.4887 37.9478 28.5 -.- 1.4 -.- DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.15 06:01:10 36.9425 36.3095 23.7 -.- -.- -.- KIZLARCAYI-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.03.15 05:59:31 38.2303 38.0412 8.0 -.- 1.5 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.15 05:57:29 38.2742 38.1885 5.3 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.15 05:54:44 38.2580 37.8455 13.2 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.15 05:39:08 36.2827 35.9910 7.9 -.- 1.3 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.15 05:37:09 38.2883 37.0835 21.6 -.- 1.0 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 05:31:22 38.2568 37.1370 5.0 -.- 1.5 -.- AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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