Osmaniye’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 06.29 sıralarında merkez üssü Osmaniye olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.