Osmaniye'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'de sabah saatlerinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 06.29 sıralarında merkez üssü Osmaniye olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.15 07:24:04 37.8480 37.3400 10.9 -.- 1.8 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 07:22:02 38.0278 37.5465 5.0 -.- 2.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 07:08:22 38.2563 37.1823 1.9 -.- 1.7 -.- ALEMBEY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:58:48 38.9545 42.0423 5.5 -.- 2.4 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS) İlksel
2023.03.15 06:57:07 35.9703 35.0968 21.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.15 06:55:44 37.1427 36.2765 5.0 -.- 1.7 -.- ARSLANLI-(OSMANIYE) İlksel
2023.03.15 06:43:03 37.9860 36.1522 5.0 -.- 1.8 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.15 06:38:13 37.1542 36.6855 8.8 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.15 06:35:27 38.2372 37.7650 5.0 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.15 06:33:28 38.3478 37.3488 5.0 -.- 2.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:29:53 37.1545 36.2902 5.0 -.- 4.1 -.- DERVISLI-(OSMANIYE) İlksel
2023.03.15 06:27:55 36.4073 36.2585 6.0 -.- 2.1 -.- MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel
2023.03.15 06:24:07 38.2313 37.7038 7.4 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.15 06:21:06 38.3128 39.3953 5.3 -.- 2.4 -.- CAYBASI-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.03.15 06:14:34 37.5393 37.2310 5.5 -.- 1.9 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:11:35 37.8810 36.3683 5.3 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:10:59 37.8975 36.3327 24.6 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:04:18 38.4887 37.9478 28.5 -.- 1.4 -.- DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.15 06:01:10 36.9425 36.3095 23.7 -.- -.- -.- KIZLARCAYI-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.03.15 05:59:31 38.2303 38.0412 8.0 -.- 1.5 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.15 05:57:29 38.2742 38.1885 5.3 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.15 05:54:44 38.2580 37.8455 13.2 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.15 05:39:08 36.2827 35.9910 7.9 -.- 1.3 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.15 05:37:09 38.2883 37.0835 21.6 -.- 1.0 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 05:31:22 38.2568 37.1370 5.0 -.- 1.5 -.- AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şanlıurfa okullar tatil mi son dakika? 15 Mart Çarşamba Şanlıurfa'da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı yeni alımlar ne zaman 2023?
- Bayram tatili kaç gün sürecek 2023? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
- Kanlı ay tutulması ne zaman 2023? Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi?
- Konya deprem son dakika 2023! 14 Mart Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Bu gece deprem bekleniyor mu? 14-15 Mart İstanbul'da deprem olacak mı, var mı? AFAD son depremler listesi...
- Asgari ücret ara zam 2023 son dakika! 11 bin 760 TL iddiası! Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?
- Bitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?
- ASHB son dakika açıkladı! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...
- 4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! SSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...
- TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA SONUÇLARI! TOKİ Balıkesir, Kayseri, Aksaray kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
- EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 14 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı?