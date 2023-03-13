6’lı koalisyona PKK’dan peş peşe destek açıklaması! AK Partili isimden sert tepki

"Millet İttifakı'nın paydaşlarından hiçbirinin bu duruma en ufak eleştirisi bulunmadığını" öne süren Aydemir, şöyle devam etti:

"Onlar da PKK'yı eleştirmiyorlar, PKK'yı adeta partner olarak görüyorlar. Buradan ders çıkarmamız gerekmez mi? On binlerce insanımızın kanında parmağı olan, böylesine imansız bir terörist yapı sizi destekleyecek ve bu millet de bunu göre göre sizin arkanızda duracak öyle mi? Olmayacak, göreceksiniz. Bu millet ferasetiyle basiretiyle devletinin, liderinin yanında olacak. Cumhur İttifakı'nın yanında olacak. Seçime 62 gün var. Herkes başını ellerinin arasına alarak şunu düşünmeli: Evlatlarımızın yeniden terörle muhatap olmasını mı istiyoruz yoksa ülkenin gelişmesine, kalkınmasına ön açacak girişimlerin yanında mı olmalıyız?"