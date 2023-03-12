CHP'li Aytuğ Atıcı'dan 6'lı koalisyonun küçük ortaklarına ayar: "Daha boyunu kilosunu bilmeyen partiler bakanlık istiyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in masayı dağıtıp geri dönmesi sonrası 6 Mart'ta 6'lı koalisyonun adayı olduğunu resmen ilan etti. CHP liderinin, uzun zamandır yapılan pazarlıkların son virajında masadaki liderlere bol bol milletvekilliği koltuğu verdiği iddia edildi.

Adaylığını kabul ettirebilmek için her partinin liderine ve CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vadeden Kılıçdaroğlu, her siyasi partiye de birer bakanlığın verileceğini ifade etti.