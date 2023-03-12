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CHP'li Aytuğ Atıcı'dan 6'lı koalisyonun küçük ortaklarına ayar: "Daha boyunu kilosunu bilmeyen partiler bakanlık istiyor"

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Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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CHP’li Aytuğ Atıcı’dan 6’lı koalisyonun küçük ortaklarına ayar: Daha boyunu kilosunu bilmeyen partiler bakanlık istiyor

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında CHP'den vekillik koltuğu isteyen 6'lı koalisyondaki ortaklarına sert sözlerle yüklendi. "Beğenmediğiniz bir ideolojinin listesinde vekil adayı olarak yer almak çok vahim" diyen Atıcı, "Daha boyunu kilosunu bilmeyen partiler bakanlık istiyor." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in masayı dağıtıp geri dönmesi sonrası 6 Mart'ta 6'lı koalisyonun adayı olduğunu resmen ilan etti. CHP liderinin, uzun zamandır yapılan pazarlıkların son virajında masadaki liderlere bol bol milletvekilliği koltuğu verdiği iddia edildi.

Adaylığını kabul ettirebilmek için her partinin liderine ve CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vadeden Kılıçdaroğlu, her siyasi partiye de birer bakanlığın verileceğini ifade etti.

KÜÇÜK ORTAKLARA KAÇAR VEKİLLİK VERİLECEK?

Gelecek Partisi'ne ve DEVA Partisi'ne CHP sıralarından 20'şer, Saadet Partisi'ne 10, Demokrat Parti'ye de 4 milletvekilliği verileceği öne sürüldü.

CHP'Lİ VEKİLLERDE GERGİN BEKLEYİŞ

Yaşananlar ise CHP'den aday olmayı planlayan partililer ve mevcut milletvekillerini de endişeye sürükledi.

CHP'Lİ AYTUĞ ATICI'DAN 6'LI KOALİSYONUN KÜÇÜK ORTAKLARINA AYAR

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında CHP'den vekillik koltuğu isteyen 6'lı koalisyondaki ortaklarına sert sözlerle yüklendi.

"DAHA BOYUNU KİLOSUNU BİLMEYEN PARTİLER BAKANLIK İSTİYOR"

"Beğenmediğiniz bir ideolojinin listesinde vekil adayı olarak yer almak çok vahim" diyen Atıcı, "Daha boyunu kilosunu bilmeyen partiler bakanlık istiyor." ifadelerini kullandı.

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