15 Mart 2023, Çarşamba
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9 ilde 'kesin korunacak hassas alan' ilanı Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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9 ilde ’kesin korunacak hassas alan’ ilanı Resmi Gazete’de

Balıkesir, Mersin, Erzurum, Antalya, Kırklareli, Samsun, Manisa, Bolu ve Kocaeli'deki bazı doğal sit alanları "kesin korunacak hassas alan" ilan edilirken, Şanlıurfa ve Bursa'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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