Beyaz duman tüttü! Ali Babacan ağzındaki baklayı çıkardı! 6’lı koalisyon Türkiye’ye kaos vadediyor

"BİR PARTİ BİLE İTİRAZ EDERSE..."

Babacan, "İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi ile alakalı 6 parti arasında tam mutabakat sağlanamadığı için bunu ortak politikalar metnine eklemedik. 6 partinin önemli bir ilkesi var 6'da 6 mutabakat. Bir partinin bile kuvvetli itirazı varsa o politikalar metnine girmiyor." dedi.

Babacan'ın yaptığı açıklama ise gündeme tekrar "85 milyonluk Türkiye bu şekilde nasıl yönetilecek?" sorusunu getirdi.