Beyaz duman tüttü! Ali Babacan ağzındaki baklayı çıkardı! 6'lı koalisyon Türkiye'ye kaos vadediyor
Büyük kavgaların gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan eden 6'lı koalisyon, Türkiye'ye vadettiği yönetim modeliyle eleştirilerin hedefi haline geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, bu eleştirileri doğrularcasına itiraf niteleğinde açıklamlarda bulundu. Babacan, İstanbul Sözleşmesi'nden verdiği örnekle, 6 partinin de aynı fikirde olmadığı gerekçesiyle bu konu başlığının ortak politikalar metnine alınmadığını söyledi. Bir nevi 'kaos itirafında' bulunan Babacan, "6'da 6 mutabakat önemli ilkemiz. Bir parti bile itiraz ederse o madde ortak politikalar metnine girmiyor" diye konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, 3 Mart'ta "Kumar ve noter masası olmayı tercih ettiler" diyerek 6'lı koalisyonu zehir zemberek sözlerle dağıtmıştı. İYİ Parti lideri, 6 Mart'ta ise koalisyona 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla' geri dönmüştü.
6'lı koalisyon büyük tartışmalara neden olan bu gelişmeyi kabul etmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan etmişti. Yayımlanan mutabakat metninde muhalefete yakınlığıyla bilinen birçok kişinin de karşı çıktığı maddeler yer almıştı.
6'LI KOALİSYON KOMEDİSİ: YANDAŞLARINI DA İKNA EDEMEDİLER
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayınında, muhalefetin 7 cumhurbaşkanı yardımcısı formülüne tepki göstermiş, bu yapılanmanın karmaşık olduğunu ifade ederek, "Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur." demişti. Partilere bakanlık verilmesini de eleştiren Saymaz, "Bakan kimi tanıyacak. Bakan parti başkanını mı tanıyacak cumhurbaşkanı mı tanıyacak. Bir bakan ile ilgili iki başlık yaratır." diye konuşmuştu.
Bu akşam saatlerinde Halk TV canlı yayınına katılan 6'lı koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendilerine yöneltilen eleştirileri doğrularcasına itiraf niteleğinde açıklamlarda bulundu.
ALTILI KOALİSYON KAOS MU VADEDİYOR?
İstanbul Sözleşmesi konusunda 6 partinin mutabık kalamadığını belirten Babacan, bu nedenle ortak politikalar metninde sözleşmeye dönme talebinin yer almadığını söyledi.
"BİR PARTİ BİLE İTİRAZ EDERSE..."
Babacan, "İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi ile alakalı 6 parti arasında tam mutabakat sağlanamadığı için bunu ortak politikalar metnine eklemedik. 6 partinin önemli bir ilkesi var 6'da 6 mutabakat. Bir partinin bile kuvvetli itirazı varsa o politikalar metnine girmiyor." dedi.
Babacan'ın yaptığı açıklama ise gündeme tekrar "85 milyonluk Türkiye bu şekilde nasıl yönetilecek?" sorusunu getirdi.
"BEYAZ DUMAN TÜTECEK DERTLER BİTECEK" DEMİŞTİ
Babacan, aday belirleme sürecinde katıldığı canlı yayında, sürecin 'beyaz duman' ile neticeleneciğini söylemişti. "En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun" diyen Babacan tepkilerin hedefi haline gelmişti.
'Beyaz Duman' kavramı, Vatikan'daki Papa seçimlerinde belirleyici bir unsur olarak biliniyor.
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