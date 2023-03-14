6’lı koalisyonda cumhurbaşkanı yardımcılığı krizi! 12 maddelik mutabakat metninde dikkatlerden kaçan detay: İsimleri geçmiyor

İKİ BAŞKAN ATANIRSA DAVUTOĞLU KRİZ ÇIKARACAK

Ceyhun Bozkurt: Bu 1+7'li sistem kesinlikle yeni bir krizin habercisidir. Öyle ki aynı zamanda CHP ile İYİ Parti arasında değil tüm masa için yeni bir krizin habercisidir. Mesela diğer partilerin düşüncesi ile Kılıçdaroğlu'nun düşündüğü arasında farklılıklar var ki bu yeni atama ile bir krize dönüşecek.

Örneğin Ahmet Davutoğlu'nun son yaptığı açıklama var diyor ki "Biz 6 tane genel başkan olarak oturduk" diyor. Yani "iki belediye başkanı da değerlidir ama yani bizimle aynı statüde olmaz" diyor.