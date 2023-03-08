Kemal Kılıçdaroğlu 5 yıl önceki açıklamasını unuttu! Daha adaylık turuna başlamadan 7 yardımcı

6'lı koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yine kendisiyle çelişti. 2017 yılında cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının çok olacağını iddia ederek Başkan Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, şimdiden 7 yardımcı adayıyla seçim sürecine girdi. Başkan Erdoğan ise yardımcısı olarak Fuat Oktay dışında bir atamaya imza atmadı.

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