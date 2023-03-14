Savcı Sayan: FETÖ tarafından 6’lı koalisyona yollanan genel başkan var

"ERDOĞAN'I HEDEFE KOYDULAR, TÜRKİYE'Yİ SURİYE YAPMAK İSTİYORLAR"

Sayan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"6'lı masa birbirine açık ama halka tamamen kapalı. Halktan bazı dosyaları masanın altına gizleyerek algı yaratmaya çalışıyorlar. Bu da üst aklın onlara vermiş olduğu strateji. HDP, CHP bugün görüşmüyor, bu işler başladığından beri konuşuyorlar çünkü patronları aynı. Kimisi Kürtleri kimisi Alevileri kandırmaya çalışıyor. Sabahleyin çıkıp akşama kadar algılarını yapıp mesailerini bitiriyorlar. Bunların tamamı planlanmış, 234. Maddeye baktığımızda Avrupa'nın PKK'nın bakışını aynen kabul edeceğiz diyorlar. Avrupa terör örgütü demiyorsa biz de aynı şekilde kabul edeceğiz. İYİ Parti orada olursa bu işler olmayacak gibi bir algıya başvuruyorlar. Bunların hepsi yalan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koydular, Türkiye'yi Irak ve Suriye yapmak istiyorlar.

"HDP KÜRTLERİ, KILIÇDAROĞLU ALEVİ VATANDAŞLARI KULLANIYOR"

Burada bir gizli oyun var, bütün siyasetçiler bu oyunu halka anlatmalı. HDP Kürtleri ateşleyip marjinal, ateşli bir grup haline getirmek istiyor. Kılıçdaroğlu da Alevileri bu hale getirmek istiyor.