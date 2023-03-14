Savcı Sayan: FETÖ tarafından 6'lı koalisyona yollanan genel başkan var
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, 6'lı koalisyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmzalanan mutabakat metninde Avrupa'nın terör örgütleri konusunda ne derse 6'lı koalisyon tarafından kabul edileceğini vurgulayan Sayan, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedefe koydular; Türkiye’yi, Irak ve Suriye yapmak istiyorlar." diye konuştu. Sayan sözlerinin devamında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi yönetme kapasitesi olmadığını belirtip 6'lı masadaki liderlerden birisinin FETÖ'nün talimatıyla genel başkan yapıldığını bu ismi de ilerleyen günlerde açıklayacağını söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, 3 Mart'ta "Kumar ve noter masası olmayı tercih ettiler" diyerek 6'lı koalisyonu zehir zemberek sözlerle dağıtmıştı. İYİ Parti lideri, 6 Mart'ta ise koalisyona 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla' geri dönmüştü.
6'lı koalisyon büyük tartışmalara neden olan bu gelişmeyi kabul etmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan etmişti. CHP liderine ilk tebrik terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den gelmiş, Mithat Sancar ile Pervin Buldan "Kılıçdaroğlu'nu genel merkezimize bekliyoruz" çağrısında bulunmuştu.
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu da, 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek verip, "Şu da bir gerçek Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık." ifadeleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme sözü vermişti.
SAVCI SAYAN A HABER'DE 6'LI KOALİSYONUN PLANINI ANLATTI
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, 6'lı koalisyona ve PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmzalanan mutabakat metninde Avrupa'nın terör örgütleri konusunda ne derse 6'lı koalisyon tarafından kabul edileceğini vurgulayan Sayan, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koydular; Türkiye'yi, Irak ve Suriye yapmak istiyorlar." diye konuştu.
Sayan sözlerinin devamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi yönetme kapasitesi olmadığını belirtip 6'lı masadaki liderlerden birisinin FETÖ'nün talimatıyla genel başkan yapıldığını bu ismi de ilerleyen günlerde açıklayacağını söyledi.
"ERDOĞAN'I HEDEFE KOYDULAR, TÜRKİYE'Yİ SURİYE YAPMAK İSTİYORLAR"
Sayan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"6'lı masa birbirine açık ama halka tamamen kapalı. Halktan bazı dosyaları masanın altına gizleyerek algı yaratmaya çalışıyorlar. Bu da üst aklın onlara vermiş olduğu strateji. HDP, CHP bugün görüşmüyor, bu işler başladığından beri konuşuyorlar çünkü patronları aynı. Kimisi Kürtleri kimisi Alevileri kandırmaya çalışıyor. Sabahleyin çıkıp akşama kadar algılarını yapıp mesailerini bitiriyorlar. Bunların tamamı planlanmış, 234. Maddeye baktığımızda Avrupa'nın PKK'nın bakışını aynen kabul edeceğiz diyorlar. Avrupa terör örgütü demiyorsa biz de aynı şekilde kabul edeceğiz. İYİ Parti orada olursa bu işler olmayacak gibi bir algıya başvuruyorlar. Bunların hepsi yalan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koydular, Türkiye'yi Irak ve Suriye yapmak istiyorlar.
"HDP KÜRTLERİ, KILIÇDAROĞLU ALEVİ VATANDAŞLARI KULLANIYOR"
Burada bir gizli oyun var, bütün siyasetçiler bu oyunu halka anlatmalı. HDP Kürtleri ateşleyip marjinal, ateşli bir grup haline getirmek istiyor. Kılıçdaroğlu da Alevileri bu hale getirmek istiyor.
"NEDEN KILIÇDAROĞLU'NU İSTİYORLAR? ÇÜNKÜ KULLANACAKLAR"
Ben onunla çalıştım, Kılıçdaroğlu'nun liyakati yok, bu ülkeyi yönetebilecek yeteneği becerisi yok. Neden onu istiyorlar çünkü kullanışlı birisi. CHP'yi ele geçirdiler Baykal'ı göndererek.
"PKK İLE FETÖ ANLAŞTI"
HDP ve PKK, FETÖ ile anlaştı. Kürtlere baskı uygula ve dağa kaçsın stratejisini yürüttüler. Erdoğan geldi, işkenceyi kaldırdı Kürtlere nefes aldırdı, eğitimi köprüleri uçakları götürdü. FETÖ ve PKK'lılar bu kardeşliğin inşa edilmemesi için yeniden bir oyuna başvurdular. Bizim bunlara karşı çok dirençli olmamız lazım. Bunları söylerken vallahi de billahi de siyaset kaygısıyla söylemiyorum. Ülkemi çok seviyorum, Erdoğan'ın bu ülkeyi nereden nereye getirdiğini gördüğüm için size aktarıyorum.
"PKK'YA SIRTINI DAYAYAN HDP'YE SÖZ EDEMİYORLAR"
HÜDA PAR muhafazakar Müslüman Kürtlerin temsilcisi olduğunu söylüyor. Kürtleri öldürmüş, köyleri basmış değilim diyorlar. Sırtını PKK'ya dayayan HDP'ye bir söz söyleyemiyorlar. Akşener HDP ve CHP'lilere neden şart koşmuyor?
"6'LI MASADA FETÖ TARAFINDAN GÖNDERİLEN GENEL BAŞKANLAR VAR"
FETÖ tarafından oraya gönderilen genel başkanlar var. FETÖ tarafından bu adam genel başkan olmalıdır diyenler var. Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan bir gün sonra anketleri ortaya saçtılar. Nasıl oluyor da bir günde bu sonuçlar geliyor? Her taraftan algı yapılmaya çalışıyorlar."
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