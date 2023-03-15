Batı'nın operasyonel tetikçileri devrede! 6'lı koalisyona HDP'li yol haritası çizdiler: "Gezi Parkı ruhuna benziyor"

8 BAŞLI FORMÜL TEPKİLERE NEDEN OLDU: "KRİZLERE GEBE"

Millet İttifakı'nın üzerinde durduğu bu formül ise birçok krize ve sistemsizliğe gebe olarak yorumlandı. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayınında, muhalefetin 7 cumhurbaşkanı yardımcısı formülüne tepki göstermiş, bu yapılanmanın karmaşık olduğunu ifade ederek, "Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur." demişti. Partilere bakanlık verilmesini de eleştiren Saymaz, "Bakan kimi tanıyacak. Bakan parti başkanını mı tanıyacak cumhurbaşkanı mı tanıyacak. Bir bakan ile ilgili iki başlık yaratır." diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile hareket edecek, bunlardan Parti Genel Başkanı olan 5 cumhurbaşkanı yardımcısının isteklerini ve taleplerini yerine getirmekle mükellef olacak.