Batı'nın operasyonel tetikçileri devrede! 6'lı koalisyona HDP'li yol haritası çizdiler: "Gezi Parkı ruhuna benziyor"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası HDP ile görüşeceğini açıklaması Türkiye'de olduğu kadar dış basında da yankı buldu. Küresel medyanın tetikçileri de CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek Partilerinin oluşturduğu koalisyona yol göstermek için kolları sıvadı. ABD merkezli The Center for European Policy Analysis, 6'lı koalisyonu 2013 yılıdaki Gezi Parkı provokasyonlarının 'ruhuna' benzetip HDP ile iş birliği çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'na anketlerle gaz veren ABD basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da "Muhalefet için endişelenmek için iyi nedenleri var. Bir bütün olarak ele alındığında, artık onu yerinden etmeye geçmişte olduğundan daha yakın" ifadeleriyle hedef aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, 3 Mart'ta "Kumar ve noter masası olmayı tercih ettiler" diyerek 6'lı koalisyonu zehir zemberek sözlerle dağıtmıştı. İYİ Parti lideri, 6 Mart'ta ise koalisyona 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla' geri dönmüştü.
6'lı koalisyon büyük tartışmalara neden olan bu gelişmeyi kabul etmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan etmişti.
8 BAŞLI FORMÜL TEPKİLERE NEDEN OLDU: "KRİZLERE GEBE"
Millet İttifakı'nın üzerinde durduğu bu formül ise birçok krize ve sistemsizliğe gebe olarak yorumlandı. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayınında, muhalefetin 7 cumhurbaşkanı yardımcısı formülüne tepki göstermiş, bu yapılanmanın karmaşık olduğunu ifade ederek, "Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur." demişti. Partilere bakanlık verilmesini de eleştiren Saymaz, "Bakan kimi tanıyacak. Bakan parti başkanını mı tanıyacak cumhurbaşkanı mı tanıyacak. Bir bakan ile ilgili iki başlık yaratır." diye konuşmuştu.
Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile hareket edecek, bunlardan Parti Genel Başkanı olan 5 cumhurbaşkanı yardımcısının isteklerini ve taleplerini yerine getirmekle mükellef olacak.
BATI'NIN OPERASYONEL TETİKÇİLERİ DEVREDE!
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında küresel medyanın tetikçileri 6'lı koalisyona yol göstermek için kolları sıvadı.
ABD merkezli The Center for European Policy Analysis'te "A Second Chance for Turkey's Anti-Erdoğan Opposition" başlığında bir yazı kaleme alındı.
"6'LININ RUHU GEZİ PARKI RUHU..."
Söz konusu yazıda, Gezi Parkı ihanetine örnek verildi, 6 koalisyonun görünümü "2013 yılıdaki Gezi Parkı ruhuna benziyor" şeklinde tanımlamalar yapıldı.
"HDP'NİN ROLÜ ÖNEMLİ"
The Center for European Policy Analysis'te HDP işaret edilip, "rolü önemli" şeklinde ibareler de yer alıyor. Kılıçdaroğlu'na anketle gaz dolumu yapılan yazıda CHP liderinin önde olduğu iddia ediliyor, "Kürt HDP'nin rolü önemli olacaktır" deniyor.
SAADET PARTİSİ'NİN YAŞADIĞI DERİN SAVRULMA...
Merhum Necmettin Erbakan'ın kurucusu olduğu ancak bugünlerde yaşadığı derin savrulmayla gündeme gelen Saadet Partisi de Amerikan basınının dikkat çektiği konular arasında yer alıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR, 6'LI KOALİSYONU GAZLADILAR
İlgili yazıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan hedef alınarak, muhalefetin seçime kazanmaya yakın taraf olduğu söyleniyor;
"Muhalefet için endişelenmek için iyi nedenleri var. Bir bütün olarak ele alındığında, artık onu yerinden etmeye geçmişte olduğundan daha yakın"
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