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Kalyon Holding’den depremzedeler için 'U/Mutluluk Programı'! İşte İslahiye’de örnek alınacak ‘Kalyon Kent’

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Kalyon Holding’den depremzedeler için ’U/Mutluluk Programı’! İşte İslahiye’de örnek alınacak ‘Kalyon Kent’

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından Kalyon Holding, İslahiye'de kurduğu konteyner kentte Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği 'U/Mutluluk Programı' ile aileler, çocuklar ve gençlere umut aşılıyor. Burada kurulan Mutluluk Çadırı'ndaki özel programlar, dün itibarıyla başladı. İşte örnek alınacak ‘Kalyon Kent’...

Felaketin fiziki yaralarının sarılmasının yanı sıra bölge insanına psikolojik destek verilmesi de aynı ölçüde önemli. Hatta bunun için bir Psikoloji ve Rehberlik Seferberliği başlatılmalı.

Psikiyatr ve psikologlar dönüşümlü olarak bölgede görev yapıp, travmanın atlatılma süresini kısaltmalı diye düşünüyorum. Bu konuda vereceğim önemli bir örnek de var:

Depremin ilk saatlerinden beri bölgeye her türlü yardımı aktaran, yaraların sarılmasında adeta bayrak taşıyıcılığı yapan Kalyon Holding'in bölgede üç gün gibi olağanüstü bir sürede inşa ettiği konteyner kentte fiziki ihtiyaçlar kadar psikolojik gereksinmelerin de karşılanması için örnek bir çaba gösteriliyor.

Kalyon Holding, İslâhiye'de kurduğu konteyner kentte Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde düzenlediği "U/Mutluluk Programı" ile aileler, çocuklar ve gençlere umut aşılıyor. Burada kurulan Mutluluk Çadırı'ndaki özel programlar, dün itibariyle başladı.

Sabah yürüyüşünden psikoloji sohbetlerine ve sinema filmi gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede hem çocuklara hem de gençlere psikolojik açıdan iyileşme ve sosyalleşme alanı sunacak Mutluluk Çadırı'nda; 22 Mart'a kadar sürecek "Psikoloji Konuşmaları" takvimi de yayımlandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesindeki klinik psikologlar ve doktorların gerçekleştireceği konuşmalar ve sohbetler ile depremden etkilenen çocuk ve gençlere psikolojik destek sağlanması hedefleniyor. Ayrıca dün Kooperatifçilik Hakkında Genel Bilgiler adlı eğitimle başlayan program kapsamında bugün Konserve Yapım Atölyesi, yarın Marka ve Pazarlama, 9 Mart'ta Sıfır Atık Bağlamında El İşi Atölyesi, 10 Mart'ta ise İletişim Becerileri dersleri yer alacak. Program sonunda katılımcılara birer katılım belgesi de takdim edilecek.

Kalyon Konteyner Kent'te kalan öğrenciler için salı gününden itibaren LGS ve YKS kursları da düzenlemeye başlayacak olan HKÜ; sınavlara hazırlanan 8'inci sınıf (LGS) ve 12'nci sınıf (YKS) öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil branşlarında eğitimler verecek.

Depremden etkilenen çocuklar ve gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürmelerine katkı sunarken, onların sosyal hayata katılımlarını hızlandırmayı da hedefleyen Kalyon Holding ve HKÜ; salı ve perşembe günleri İngilizce, çarşamba günü matematik, geometri ve fen bilimleri, cumartesi ve pazar günleri ise Türkçe, matematik ve geometri eğitimlerinin gerçekleştirileceğini bildirdi. Buradan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, uygulamanın bölgeye örnek teşkil etmesini diliyorum.

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