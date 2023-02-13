Kalyon Holding deprem bölgesi için elini taşın altına koydu! İslahiye'ye 3 bin kişilik konteyner kent kuruluyor
10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için Türkiye'nin önde gelen isimleri harekete geçti. Kalyon Holding tarafından kurulu devam eden 3 bin kişilik konteynır kent, Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu tarafından takip ediliyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da konteyner kenti gezerek Kalyoncu'dan son durum hakkında bilgi aldı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından felaketin yaşandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesine Kalyon Holding tarafından 3 bin kişilik konteynır kent kuruluyor. Türkiye Büyük millet meclisi Başkanı Mustafa Şentop, konteyner kenti gezerek Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'dan bilgiler aldı.
Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem etkilediği 10 ilde konteyner kent kurulumları devam ediyor. Felaketin yaşandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesine Kalyon Holding tarafından 3 bin kişilik konteyner kent kuruluyor.
KALYON'UN KONTEYNER KENTİ ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR
İslahiye Hatay yolu üzerinde inşa edilen konteyner kenti ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa şentop konteyner kent hakkında Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'dan bilgiler aldı.
Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını belirten meclis başkanı Mustafa Şentop; "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Biz sahadaki durumu incelemek üzere öncelikle Osmaniye, Hatay, Kilis ve Gaziantep'i inceledikten sonra Nurdağı'nı ve şimdi de İslahiye'yi ziyaret ediyoruz. Devletimiz depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını bölgeye sevk etmiş durumda. Islahiye ilçesinde Kalyon Holding tarafından kurulan konteyner kenti gezdik. Buraya yapılan konteynırken gerçekten örnek teşkil eden bir yer. Burada 3 bin vatandaşımız kalabilecek ibadethanesinden oyun alanlarına kadar birçok ihtiyaçları bu konteynır kent içerisinde bulunuyor" diye konuştu.
"3 BİN KİŞİLİK 500 KONTEYNER KURUYORUZ"
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a konteyner kent hakkında bilgiler veren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, kendisinin de daha önceden Gölcük depremine yakalandığını belirterek Kahramanmaraş depreminin ardından hemen harekete geçtiklerini söyledi.
Depremin 2 günü tüm ailesiyle birlikte bölgeyi gezerek yapılması gerekenlerle ilgili incelemeler yaptığını belirten Cemal Kalyoncu; "Depremin ardından hemen Kalyon Holding, Kalyon Vakfı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi bir araya gelerek depremle ilgili neler yapabileceğimizi oturup kararlaştırdık. Bu çerçevede 250 makine ve ekipmanımız ile yaklaşık 2 bin personelimizi Gaziantep, İslahiye, İskenderun, Hatay ve Adıyaman bölgesine sevk ettik." dedi.
Kalyoncu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Daha sonra acil ihtiyaçlar olarak barınma noktasında 3 bin kişilik konteyner kentimizi İslahiye'ye kurduk. Buradaki konteyner kentte vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her şeyi düşündük. Banyo, tuvalet, çocuk oyun alanları, kreşler, çamaşırhane, yeme içme alanları ve ibadethane bu konteyner kentte olacak. Ayrıca konteyner kentinin kenarına güneş enerji santrali kurarak kendi elektriğini üretmesini sağlayacağız. Bu konteyner kenti kendine yetebilen ekolojik bir kente dönüştüreceğiz."
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Konteyner kentte ayrıca saatte bin ekmek üretebilecek kapasiteli bir de fırın hazır olacak. Kalyon Holding olarak konteyner kent için gerekli olan eşya ve malzemelerin temini amacıyla bir yardım kampanyası başlattık. Depremde zarar gören ve İGA'nın onarımını üstlendiği Hatay Havalimanı pistini 96 saat gibi kısa bir sürede hizmete hazır hale getirerek yardımların bölgeye ulaşmasında kritik öneme sahip bu havalimanına uçuşların yeniden başlayabilmesini sağladık. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra bölgeye yiyecek, içecek, yakacak, kıyafet, iş makineleri, hijyen, temizlik malzemeleri, ilaç, battaniye, uyku tulumu ve çadır gibi temel ihtiyaçların gönderimlerini de sağladık. Konteyner kent Pazartesi günü vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" diye konuştu.
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