Kalyon Holding deprem bölgesi için elini taşın altına koydu! İslahiye’ye 3 bin kişilik konteyner kent kuruluyor

KALYON'UN KONTEYNER KENTİ ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

İslahiye Hatay yolu üzerinde inşa edilen konteyner kenti ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa şentop konteyner kent hakkında Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'dan bilgiler aldı.

Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını belirten meclis başkanı Mustafa Şentop; "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Biz sahadaki durumu incelemek üzere öncelikle Osmaniye, Hatay, Kilis ve Gaziantep'i inceledikten sonra Nurdağı'nı ve şimdi de İslahiye'yi ziyaret ediyoruz. Devletimiz depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını bölgeye sevk etmiş durumda. Islahiye ilçesinde Kalyon Holding tarafından kurulan konteyner kenti gezdik. Buraya yapılan konteynırken gerçekten örnek teşkil eden bir yer. Burada 3 bin vatandaşımız kalabilecek ibadethanesinden oyun alanlarına kadar birçok ihtiyaçları bu konteynır kent içerisinde bulunuyor" diye konuştu.